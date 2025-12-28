El video que compartió estrella de la WWE en el que casi pierde la vida

El mundo de la lucha libre profesional suele llevar consigo espectáculo, fuerza y carisma frente a las cámaras. Pero lo que muchos aficionados no saben es que detrás de cada combate existe una preparación intensa que conlleva riesgos reales. Así es el caso de un movimiento que hizo la estrella de la WWE : Tiffany Stratton.

Los ensayos previos forman parte clave del trabajo de la luchadora, quien busca el equilibrio entre seguridad y espectacularidad. En ese contexto, la excampeona de la WWE volvió a dar qué hablar tras compartir un video en sus redes sociales.

En el mismo se puede ver que estuvo a punto de sufrir una lesión grave. Este fue el error que cometió durante un entrenamiento y el cual casi termina en tragedia. Conoce el lado más peligroso del wrestling.

El ensayo de Tiffany Stratton que casi termina en tragedia de WWE

Tiffany Stratton publicó en TikTok un video en el que muestra el momento exacto en que casi se rompe el cuello mientras practicaba una maniobra con escalera. El ejercicio consiste en impulsarse desde lo alto, rebotar en la tercera cuerda y lanzarse contra las luchadoras que se encontraban fuera del ring.

Pero esta acción de lucha de alto riesgo derivó en una mala maniobra. La ex campeona de la WWE de 26 años no logró apoyar correctamente el pie, resbaló y perdió el control de su cuerpo en el salto. Si bien cayó de espaldas sobre una colchoneta, su cabeza estuvo a centímetros de impactar contra el filo del cuadrilátero.

La reacción de Tiffany Stratton y el contexto del incidente

"Recuerdo de cuando casi me rompo el cuello la noche anterior a una gran lucha", escribió Stratton al compartir el video, acompañado de un comentario que sorprendió aún más a sus seguidores: "Adivina qué, lo intenté de nuevo y me pasó lo mismo".

El testimonio dejó en evidencia la presión y el compromiso físico que asumen las luchadoras antes de un combate importante. Aunque la deportista no confirmó la fecha exacta del incidente, todo indica que ocurrió en la previa del evento NXT Stand & Deliver 2023, donde participó en una lucha de escaleras por el Campeonato Femenil de NXT.