¡La foto lo confirma! Por este motivo Hormiga González festeja sus goles cruzando los dedos

Armando ‘Hormiga’ González es el jugador de Chivas que está cerca de superar un récord de Javier ‘Chicharito’ Hernández . Es que este domingo le marcó un gol al Pachuca para la victoria 0-1. Algo que muchos notaron fue su particular festejo: cerró los ojos y cruzó los dedos; pero, ¿qué significa?

El festejo en cuestión hace referencia a un animé y a la técnica de un poder muy grande. Más allá de todo eso, ‘Hormiga’ es clave para Chivas y seguramente estará como titular en la fecha 17 de la Liga BBVA MX, que tendrá partidos transmitidos por TV Azteca.

El festejo de Hormiga González

Los detalles del festejo de ‘Hormiga’ González en Chivas de Guadalajara

Lo concreto es que el festejo de ‘Hormiga’ González hace referencia a Satoru Gojo, un personaje del anime Jujutsu Kaisen, que es muy popular en la actualidad. Este personaje es un hechicero extremadamente poderoso, considerado el más fuerte de todos en su universo. Una de sus técnicas especiales se llama “Expansión de Dominio” y lo logra con el gesto que imitó el del Guadalajara.

El movimiento que imitó el delantero del Rebaño Sagrado justamente consiste en crear un espacio mágico donde Satoru Gojo tiene control absoluto y puede derrotar fácilmente a sus enemigos. Para esa técnica hace un gesto con las manos o se cubre los ojos (con una venda o antifaz), para luego liberar todo su poder.

Los detalles de la técnica de Satoru Gojo en Jujutsu Kaisen, el animé que mira Armando González

En Jujutsu Kaisen, los ojos de Gojo poseen un poder especial llamado “Seis Ojos”, y solo los muestra cuando va a usar toda su fuerza. Entonces, al cerrar los ojos y cruzar los dedos, “La Hormiga” González estaba imitando la pose de ese personaje justo antes de usar su poder máximo.

Se podría decir que González realizó ese gesto para simbolizar que ese gol le permitió liberar todo su poder en el partido de Chivas frente a los Tuzos de Pachuca.

