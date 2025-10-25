Ella es Alexandra, la novia mexicana de Charles Leclerc que lo acompaña en el Gran Premio de México

Charles Leclerc es acompañado en cada competencia de la Fórmula 1 por su novia Alexandra Saint Mleux y el Gran Premio de México no es la excepción; sin embargo, la carrera en tierras aztecas tiene un vínculo especial para el monegasco debido a los orígenes de su pareja.

Te puede interesar: GP de México 2025: Los precios de los boletos para la carrera SUPERAN los 100 mil pesos

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Ella es Alexandra Saint Mleux, la novia mexicana de Charles Leclerc

Alexandra Saint Mleux robó el corazón de Charles Leclerc desde el primer momento. La joven de 23 años nació en la comunidad de Beaulieu, Francia, muy cerca de Mónaco. Su padre es suizo, mientras que su madres es originaria de Cancún, Quintana Roo.

Incluso la pareja suele pasar sus vacaciones navideñas en el lugar de origen de la madre de Alexandra, reveló el propio Leclerc en conferencia de prensa previa al Gran Premio de México.

"(México) tiene un lugar bastante especial en mi corazón. Obviamente, mi novia es mitad mexicana, su madre es de Cancún, y he pasado bastantes de mis vacaciones, especialmente durante Navidad, aquí en México. Es una cultura y un país que me gustan mucho. La comida también es muy buena. Tengo que controlarme durante el fin de semana aquí", detalló el piloto de Ferrari.

Leclerc y Alexandra se conocieron en el Paris Fashion Week de 2023 al que el piloto fue invitado especial. La joven ha demostrado su gusto por la moda y el Gran Premio de México no fue la excepción, al que acudió con un vestido blanco de inspiración boho, acompañado de un bolso en forma de corazón de la firma JW Pei llamado ‘Maren Artificial Crystal Heart Shaped Bag’.

Raquel Cunha/REUTERS Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Alexandra Saint Mleux, girlfriend of Ferrari’s Charles Leclerc with their dog Leo ahead of practice REUTERS/Raquel Cunha

El Gran Premio de México, una carrera especial para la Fórmula 1

Charles Leclerc reconoció que el Gran Premio de México tiene un toque especial respecto al resto de carreras de la Fórmula 1 por el colorido que ofrece el país azteca a la competencia y las sensaciones que se perciben desde el momento en el que los equipos aterrizan.

“Es muy único. México es muy único y cuando aterrizas sabes que estás en México, te das cuenta de inmediato por la forma en que es la gente, por las calles coloridas y todas esas cosas. Me gusta esa particularidad”, dijo Leclerc.

Te puede interesar: Récord histórico: el Gran Premio de México 2025 dejaría una derrama económica millonaria en el Autódromo Hermanos Rodríguez