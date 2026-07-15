Ni Harry Kane ni Jude Bellingham: este es el héroe de Inglaterra, según una leyenda británica

En la víspera de la vibrante semifinal del Mundial 2026™ entre Inglaterra y Argentina, todos los reflectores apuntan de forma natural a figuras consolidadas como Jude Bellingham o Harry Kane. Sin embargo, para la leyenda británica Gary Pallister, la verdadera revelación y el futbolista más destacado de los "Tres Leones" en lo que va de la justa tiene otro nombre: Elliot Anderson.

Francia vs España | RESUMEN y GOLES | España a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El mediocampista, recientemente firmado por el Manchester City en una operación que alcanzó los 116 millones de libras (155 millones de dólares), se ha transformado en el motor indiscutible del esquema de Thomas Tuchel gracias a su impecable reconversión como mediocentro defensivo.

"No le asusta el esfuerzo": El elogio de Gary Pallister

En declaraciones para NetBet Sport, Pallister se deshizo en elogios hacia el nuevo jugador de los Sky Blues, destacando su soberbia capacidad de recuperación y su velocidad para proyectar el balón hacia el frente.

«Probablemente elegiría a Anderson. Ya fichó por el City; me decepciona que no considerara al United, pero creo que nunca se interesaron por él. El trabajo que ha hecho bajo la altitud, la humedad y el calor de este torneo es notable. No le asusta el esfuerzo. Contra México mostró un ritmo fantástico para recuperar la posesión», confesó el exdefensor.

Pallister también destacó el morbo de haberlo visto medirse cara a cara contra su futuro compañero de club, Erling Haaland, en la fase previa: «Fue interesante verle frente a Haaland... se dejó llevar cuando el noruego le empujó, pero en general ha hecho un gran torneo».

¿Cuáles son los comentarios de Lineker y Richards de Elliot Anderson?

A pesar del júbilo, el espectacular rendimiento de Anderson también ha encendido algunas alarmas tácticas debido a su juventud e ímpetu. En el popular pódcast Rest Is Football, el histórico goleador Gary Lineker advirtió sobre sus desatenciones defensivas: «A veces se lanza demasiado pronto. Con Bellingham y Declan Rice por delante, a veces quedamos expuestos frente a la defensa de cuatro».

TE PUEDE INTERESAR:



A este análisis se sumó el exdefensor de la selección, Micah Richards, quien cuestionó si Anderson es el hombre ideal para sostener el equilibrio defensivo hoy ante potencias de la talla de Argentina:

«Es un ocho, no un seis. Técnicamente es muy bueno, tiene gran variedad de pases y mucha energía... pero debe ser más disciplinado. Si juegas contra Francia y Michael Olise ocupa la mediapunta, te harán daño enseguida. Es complicado: Rice es un ocho, Jude es un ocho o diez, y Anderson es un ocho. Por eso algunos mencionan a Kobbie Mainoo, aunque a Tuchel no le convence».

