Ellos fueron los 2 jugadores que motivaron al ‘Chicha’ Sánchez a jugar al futbol

Diego “Chicha” Sánchez tiene una conmovedora historia de superación antes de brillar en el Mundial Sub-20 , pues comentarios hacia su baja estatura le jugaban en contra. Pese a ello, el futbolista de Tigres supo lidiar con las burlas y utilizarlas a su favor para demostrar que está para cosas grandes, al igual que Lionel Messi y Yeferson Soteldo, los 2 referentes que lo motivaron a seguir en el futbol.

El extremo izquierdo fue uno de los jugadores referentes en la Copa del Mundo juvenil y el gran ausente en el cuadro titular que mandó Eduardo Arce en la eliminación de los Cuartos de Final ante Argentina . Pero antes de ello, Sánchez vivió momentos álgidos que lo pudieron haber retirado del futbol, al no ser considerado en equipos por medir 1.55 metros.

@diego_sanchezjr Chicha Sánchez tomó de referentes a Lionel Messi y Yeferson Soteldo para jugar futbol

“Estás bien chaparro, no vas a llegar a ningún lado. Como quiera me agüitaba cuando me decían eso. Hablaba con mi papá y él siempre fue directo: ‘no les hagas caso. Ahí está [Lionel] Messi, ahí está [Yeferson] Soteldo’”, declaró “Chicha” en una entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes.

Lionel Messi, la inspiración de “Chicha” Sánchez para jugar futbol

“Chicha” Sánchez tomó de referencia a Lionel Messi para seguir jugando al futbol, pues el argentino vivió un tema igual al del jugador de Tigres cuando llegó a Barcelona por su baja estatura, pese a su gran talento con la pelota.

El club blaugrana apoyó al campeón del mundo con un tratamiento de hormona para ayudarlo a crecer. Fue así que el actual futbolista del Inter Miami se sometió a inyecciones durante 3 años, que le ayudaron a medir hoy en día 1.70 metros.

¿Quién es Yeferson Soteldo, inspiración de “Chicha” Sánchez para jugar futbol?

Yeferson Soteldo es un futbolista venezolano que se desempeña como extremo izquierdo, al igual que Diego Sánchez. El jugador de 28 años mide 1.60 metros, tuvo un paso por Tigres y actualmente forma parte de Fluminense de Brasil.