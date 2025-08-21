Ellos fueron realmente los 3 culpables de la eliminación de Pachuca con LA Galaxy, según los aficionados

La Leagues Cup 2025 ya no cuenta con equipos mexicanos participando tras los cuartos de final. Si bien se esperaba mucho de Tigres que cayó por 2-1 ante Inter Miami , también había mucha expectativa sobre Pachuca, el actual líder del Apertura 2025. Los Tuzos cayeron por 2-1 ante LA Galaxy en Carson y sus aficionados se vieron muy decepcionados, quienes también señalaron a 3 culpables puntuales tras la eliminación.

Ellos fueron los 3 culpables de la eliminación de Pachuca en la Leagues Cup 2025

1. Jaime Lozano

El entrenador de Pachuca fue señalado por los aficionados como el principal responsable de esta eliminación ante LA Galaxy. “Que desesperante ver a Lozano sin transmitir nada”, “Jimmy sigue acumulando fracasos…”, “Con este entrenador no vamos a ningún lado”, “Ya vete por voluntad propia papá, se te cayó tu equipo en 1 mes”, fueron algunos comentarios en la red social de X. Por otro lado, Orlando City eliminó a Toluca en los penaltis .

@zoomper123

@jaimelozano21 Jaime Lozano fue el responsable de la caída de Pachuca según la afición

2. Luis ‘Chaka’ Rodríguez

El lateral derecho tuvo errores que le costaron el partido a Pachuca y la afición no se lo perdonó: “Chaka debe estar retirado, ni siquiera en la banca”, “No importa cuando leas esto, siempre va a ser culpa de Chaka Rodríguez”, “Chaka pidiendo su despido del equipo a gritos pero nadie lo escucha”, “Chaka es muy malo, no entiendo qué hace para merecer titularidad”.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Pedro Pedraza

El mediocampista no estuvo fino e incluso, fue reemplazado durante el comienzo de la segunda mitad. La afición estuvo muy enojada con su partido: “Pedraza no puede ser el 5 del equipo. Entre su falta de velocidad y criterio, no le da”, “Jugar con Pedraza es jugar con uno menos”, “Son malísimos, Pedraza solo sabe dar patadas”, “Pedro Pedraza tiene un problema GIGANTE con las tarjetas amarillas”, compartieron los aficionados tuzos.

@changoa7x

¿Quién fue el peor jugador de Pachuca ante LA Galaxy, según la estadística?

De acuerdo a la información que comparte SofaScore, plataforma especializada en estadística futbolística, el peor jugador de Pachuca en el terreno de juego fue Jhonder Cádiz, delantero del equipo. El ex León tuvo una valoración de 5.7 sobre 10, siendo sin lugar a dudas el jugador peor valorado dentro del terreno de juego.