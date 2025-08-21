¡Gallese y Orlando City eliminan al Toluca en la Leagues Cup 2025!

¡Se despide el Diablo Rojo! El Toluca, actual campeón de la Liga BBVA MX, cayó en la tanda de penales ante el Orlando City y se despidió de la Leagues Cup 2025, mientras que el conjunto morado se enfrentará al Inter Miami en las semifinales.

En un partido que en tiempo regular dio pocas emociones, los Escarlatas dominaron pero no tradujeron la posesión en oportunidades claras de gol y el partido terminó en penales, en donde los primeros 10 penales fueron cobrados de manera perfecta y en muerte súbita Pedro Gallese se disfrazó de héroe al atajar dos penales y meter el definitivo para un marcador de 5-6 a favor de los de la MLS.

¡Duelo espectacular! Toluca vs Orlando City se enfrentan este miércoles 20 de agosto en el marco de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, en donde los Diablos Rojos que serán el local administrativo, salen como ligeros favoritos tras hacer una buena fase de grupos ante un club que dio buenas exhibiciones en fase de grupos. Los detalles del juego los podrás disfrutar en vivo y gratis por Azteca Deportes.

El Toluca FC se enfrenta a Orlando City SC en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, un duelo explosivo entre el campeón de la Liga BBVA MX y un equipo en racha de la MLS.

Toluca vs Orlando City, fecha y horario del partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

El partido se disputará el 20 de agosto en el Dignity Health Sports Park, Carson, California este miércoles 20 de agosto en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México.

Toluca vs Orlando City, jugadores a seguir en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Toluca, invicto en la fase inicial, llega con un ataque liderado por Paulinho, máximo goleador del torneo con 4 goles, y Alexis Vega, clave en la creación de jugadas.

Por su parte, Orlando City, con cuatro victorias consecutivas, cuenta con un Martín Ojeda en estado de gracia, sumando 3 goles y 3 asistencias, junto al veterano Luis Muriel, autor del hat-trick más rápido en la historia del torneo.

Ambos equipos prometen un choque de ofensivas potentes, con Toluca como favorito por su solidez defensiva con momios de y Orlando buscando sorprender con su dinamismo. La clave estará en el duelo de mediocampo y la capacidad de aprovechar los espacios. ¡Un partido imperdible!

