Ellos son los culpables de la derrota de Pumas con Inter Miami, según aficionados

Pumas no pudo superar a Inter Miami en la tercera jornada de la Leagues Cup 2025 y quedó eliminado del torneo; los aficionados culparon a estos jugadores

La afición de Pumas señaló a los culpables de la derrota ante Inter Miami
TV Azteca
La afición de Pumas señaló a los culpables de la derrota ante Inter Miami
Rodrigo Acuña
Leagues Cup 2025
Compartir

Pumas tuvo una noche para el olvido en Estados Unidos y cayó por 3-1 ante Inter Miami, quedando así eliminado de la Leagues Cup 2025 en fase de grupos. El equipo de Efraín Juárez logró sostener por varios minutos el partido, pero en la segunda parte todo se cayó y terminó consolidando un nuevo fracaso. Los aficionados se mostraron muy enojados en redes sociales y culparon a 3 jugadores por la derrota: Guillermo Martínez, José Caicedo y Pablo Monroy.

Ellos fueron los 3 culpables de la derrota de Pumas ante Inter Miami, según la afición

1. José Caicedo

El mediocampista colombiano no tuvo un buen partido, apareciendo en la foto de varios goles de Inter Miami, por lo que la afición no le dejó pasar una: “Aún están muy a tiempo de dar la baja de Caicedo”, “Me imagino que Caicedo regresa feliz con su playera de De Paul…”, “Gracias Caicedo por nada”, “Nunca regreses Caicedo”, “Nunca vuelvas Caicedo”, fueron algunos comentarios en X. Ahora mismo, sólo queda una plaza de Liga BBVA MX en la Leagues Cup para clasificar .

Quejas aficionados de Pumas
@S_MOONSE
José Caicedo fue uno de los culpables de la derrota de Pumas, según la afición
Mexsport
José Caicedo fue uno de los culpables de la derrota de Pumas, según la afición

2. Guillermo Martínez

El ‘Memote’ Martínez fue otro de los grandes criticados de la tarde. Los aficionados cuestionaron sus habilidades para retener el balón y generar espacios en ataque: “Es un insulto que el Memote haya jugado todo el partido”, “Memote ya no le robes a la UNAM”, “Ese pinche Memote no se mueve”, “No puedo creer el asco que da Guillermo Martínez, no puede ir a buscar un balón”, “Que dolor de ojos es ver al Memote jugar”, sentenciaron.

Quejas aficionados de Pumas
@sergior73732234

TE PUEDE INTERESAR:

3. Pablo Monroy

El defensor ingresó en la segunda mitad en lugar de Pablo Bennevendo, pero sus pocos minutos en el terreno de juego le bastaron para colmar la paciencia de la afición: “Monroy no debe regresar en el vuelo a México”, “Fuera Monroy de Pumas”, “Monroy enculado con la americanista no da una”, fueron algunos comentarios de los aficionados, quienes no terminaron para nada contentos con el rendimiento de Pumas.

Quejas aficionados de Pumas
@D_Chilanjulian

¿Quién fue el peor jugador de Pumas ante Inter Miami, según la estadística?

Cabe destacar que ninguno de estos tres jugadores fue el peor en cancha ante Inter Miami según los datos. De acuerdo a SofaScore, plataforma de estadística y análisis, el peor jugador de Pumas fue Álvaro Angulo, lateral izquierdo del equipo quien tuvo una valoración general de 5.8 sobre 10 ante ‘Las Garzas’. No ganó ningún duelo aéreo y perdió la posesión del balón en 8 ocasiones.

Pumas
