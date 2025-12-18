Estas son todas las posibles bajas y fichajes que tendría Rayados de Monterrey para el Clausura 2026

Así como Chivas quiere quitarle un refuerzo de lujo a Rayados , poco a poco va quedando claro cuáles son las posibles bajas y los fichajes tentativos de Monterrey pensando en el Clausura 2026. Se sabe que el equipo regio ha ganado una buena cantidad de dinero por ventas anteriores, pero debe mejorar si quiere pelear por un título en la Liga BBVA MX.

Mientras que para comprar a uno de los mejores defensores de Argentina Rayados deberá desembolsar 14 millones de dólares , hay otros posibles fichajes que podrían llegar por mucho menos dinero a la institución de Monterrey. Por ejemplo, suena con fuerza un defensa para reemplazar la baja de Sergio Ramos que sería mucho menos costoso que el anterior.

Sergio Ramos, una de las bajas más duras para Rayados de Monterrey

Entre los jugadores que ya se sabe que no estarán con Rayados de Monterrey para el Clausura 2026 se destaca el nombre de Sergio Ramos, pues este futbolista había sido el capitán y una de las figuras del equipo que dirige Domènec Torrent. No obstante, su estadía en México se terminó y ya quedó confirmado que no jugará el año que entra en el club regio.

Para completar la lista de 3 bajas confirmadas en Rayados de Monterrey se suman Héctor Moreno, quien anunció su retiro del futbol profesional hace algunos meses, luego de más de 20 años como futbolista. Por otra parte, se confirmó la cesión de César Garza a Pumas UNAM para el Clausura 2026 (y posibilidad de otros 6 meses) pero sin opción de compra.

Sin refuerzos confirmados, pero con varios rumores para Rayados de Monterrey

En cuanto a los rumores más fuertes de posibles fichajes para los Rayados, se destaca que pelea junto al América por el pase de Miguel Merentiel, el delantero centro uruguayo de Boca Juniors. Tiene 29 años y fue la figura del ‘Xeneize’ en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Otro de los delanteros apuntados sería Luiz Araújo, quien juega en el Flamengo de Brasil y que logró ganar la Copa Libertadores frente a Palmeiras y llegó a la final de la Copa Intercontinental 2025. Tiene 29 años.

En la defensa suena Kevin Lomónaco, de Independiente de Avellaneda (Argentina). Tiene 23 años y ya ha sido convocado por Lionel Scaloni para la selección de Argentina.

