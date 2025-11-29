ellos-son-todos-los-boxeadores-que-murieron-arriba-del-ring

El mundo del boxeo estuvo de luto el pasado 28 de marzo de 2025, cuando Gabriel Oluwasegun perdió la vida en el ring mientras peleaba. El boxeador nigeriano falleció trágicamente tras desplomarse durante el combate contra el ghanés Jon Mbanugu.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que el boxeo estuvo de luto por la muerte de un deportista en el cuadrilátero. También fallecieron otros boxeadores en esas condiciones.

Combates que terminaron de manera trágica: los boxeadores mexicanos que murieron arriba del ring

Durante una pelea de boxeo, el árbitro del ring debe garantizar la seguridad de los contrincantes para que continúe el combate. Sin embargo, hubo encuentros deportivos que tuvieron golpes letales. Estos fueron algunos:



Francisco 'Frankie' Leal

En el 2013, el mexicalense Frankie Leal murió a los 26 años. El pugilista perdió la vida luego de presentar complicaciones en el combate sostenido contra Raúl Hirales. Su fallecimiento llegó tres días después de la pelea cuando se encontraba en coma.

Jeanette Zacarías

El luto también envolvió al boxeo mexicano en 2021, cuando Jeanette Zacarías falleció a los 18 años en una competencia internacional. La nacida en Aguascalientes disputaba su combate en la categoría peso welter contra la canadiense Marie-Pier Houle, cuando sufrió fuertes golpes en el cuarto round. Esto le provocó convulsiones y tuvo que ser trasladada al hospital. Su estado crítico empeoró y falleció.

Moisés Fuentes

El boxeador chilango falleció en noviembre de 2022 como consecuencia de un nocaut fatal. No logró recuperarse de los golpes sufridos en el combate contra el queretano David “El General” Cuéllar y murió a los 37 años de edad. Fue campeón de peso mínimo y peso minimosca de la Organización Mundial del Boxeo.

Otros boxeadores que perdieron la vida en combates profesionales