Ellos son todos los boxeadores que murieron arriba del ring
Este 2025 se cobró la vida de Gabriel Oluwasegun durante un combate de boxeo en el Bukom Boxing Arena en Accra, Ghana. Pero no ha sido el único pugilista que falleció durante una pelea deportiva.
El mundo del boxeo estuvo de luto el pasado 28 de marzo de 2025, cuando Gabriel Oluwasegun perdió la vida en el ring mientras peleaba. El boxeador nigeriano falleció trágicamente tras desplomarse durante el combate contra el ghanés Jon Mbanugu.
Sin embargo, esta no ha sido la única vez que el boxeo estuvo de luto por la muerte de un deportista en el cuadrilátero. También fallecieron otros boxeadores en esas condiciones.
Combates que terminaron de manera trágica: los boxeadores mexicanos que murieron arriba del ring
Durante una pelea de boxeo, el árbitro del ring debe garantizar la seguridad de los contrincantes para que continúe el combate. Sin embargo, hubo encuentros deportivos que tuvieron golpes letales. Estos fueron algunos:
- Francisco 'Frankie' Leal
En el 2013, el mexicalense Frankie Leal murió a los 26 años. El pugilista perdió la vida luego de presentar complicaciones en el combate sostenido contra Raúl Hirales. Su fallecimiento llegó tres días después de la pelea cuando se encontraba en coma.
- Jeanette Zacarías
El luto también envolvió al boxeo mexicano en 2021, cuando Jeanette Zacarías falleció a los 18 años en una competencia internacional. La nacida en Aguascalientes disputaba su combate en la categoría peso welter contra la canadiense Marie-Pier Houle, cuando sufrió fuertes golpes en el cuarto round. Esto le provocó convulsiones y tuvo que ser trasladada al hospital. Su estado crítico empeoró y falleció.
- Moisés Fuentes
El boxeador chilango falleció en noviembre de 2022 como consecuencia de un nocaut fatal. No logró recuperarse de los golpes sufridos en el combate contra el queretano David “El General” Cuéllar y murió a los 37 años de edad. Fue campeón de peso mínimo y peso minimosca de la Organización Mundial del Boxeo.
Otros boxeadores que perdieron la vida en combates profesionales
- Benny “Kid” Paret (Cuba, 1962): fue noqueado por Emile Griffit. Falleció días después cuando estaba en coma.
- Duk Koo Kim (Corea del Sur, 1982): falleció 4 días después de enfrentar a Ray “Boom Boom” Mancini.
- Jimmy García (Colombia, 1995): perdió la vida en una pelea contra Gabriel Ruelas en Las Vegas.
- Patrick Day (EE.UU., 2019): recibió un nocaut de Charles Conwell y tuvo que ser hospitalizado. Murió 4 días después.
- Maxim Dadashev (Rusia, 2019): murió por una hemorragia cerebral que se produjo en el combate. Su entrenador detuvo la pelea cuando el boxeador ya no podía responder.
