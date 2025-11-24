Muere Vanes Martirosyan, retador mundial y boxeador olímpico, a los 39 años

El boxeador armenio estadounidense Vanes Norik Martirosyan murió este domingo 23 de noviembre a los 39 años en Los Ángeles, California, informó su publicista Bernie Bahrmasel y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

Muere Vanes Martirosyan a los 39 años

Vanes Martirosyan enfrentó una dura batalla contra el cáncer de piel tras detectársele un carcinoma de células escamosas muy agresivo desde el 2023 y que deterioró su salud durante los últimos meses.

Martirosyan nació el 1 de mayo de 1986 en Ereván, Armenia, pero creció en Glendale, California. Desarrolló una destacada carrera amateur y representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Debutó como profesional en el 2005 y durante su trayectoria mantuvo un récord de 36 victorias (21 de ellas por nocaut), cuatro derrotas y un empate.

Martirosyan enfrentó a rivales de la talla de Demetrius Andradey y Jermell Charlo, este último como contendiente de peso superwélter.

En el 2018 se midió ante el campeón de peso mediano y exrival de Canelo Álvarez, Gennady Golovkin, siendo esta su última pelea como profesional.

Así fueron los últimos días de Martirosyan

Martirosyan fue visitado en los últimos días de su vida por su amigo y entrenador Roma Kalantaryan, quien estuvo con él jueves en Los Ángeles, cuando los médicos le diagnosticaron solo unos días más.

“Estaba luchando por su vida como el campeón que era. Es increíblemente trágico decir que ya no está aquí con nosotros. Intentó todo e incluso fue a México para recibir tratamiento, pero fue realmente difícil para él durante los últimos seis meses. Vanes entendía que se estaba quedando sin tiempo la última vez que lo vi", dijo Kalantaryan para la revista The Ring.

“Me pidió que cuidara de su familia, nos agradecimos mutuamente por todo y nos despedimos. Vanes era una persona increíble con un corazón de oro. Deseo que descanse en paz eterna", agregó.

