La marca Pelé regresa a Brasil bajo la gestión del padre de Neymar Jr.

La figura de Pelé, el ícono más grande del futbol brasileño, vuelve oficialmente a su país. La empresa NR Sports, dirigida por el padre de Neymar Jr., anunció la compra de la marca Pelé, un movimiento que marca el retorno de la imagen del eterno "Rey del Fútbol" a Brasil después de años bajo administración extranjera.

La negociación se concretó con la agencia estadounidense Sport 10, que hasta ahora mantenía los derechos de explotación de productos y contenidos relacionados con Pelé.

El regreso de una leyenda

La ceremonia para anunciar la repatriación se llevó a cabo en el Museo Pelé, ubicado en Santos, ciudad que vio al legendario delantero brillar con la camiseta del club paulista. Al evento asistieron una de las hijas del astro y exjugadores históricos del Santos como Pepe, Clodoaldo y Edu. Neymar Jr. no estuvo presente.

Durante el acto, el padre de Neymar destacó el significado profundo de este acontecimiento: "Devolver su marca a Brasil es regresar un pedazo de nuestra propia identidad". Un mensaje que refleja la enorme carga emocional y cultural que Pelé sigue representando dentro y fuera del país.

El acuerdo contempla todos los derechos globales de gestión, licenciamiento y protección de la marca Pelé. Esto incluye su nombre, su firma y hasta imágenes icónicas, como la famosa jugada de "la bicicleta", inmortalizada a lo largo de su carrera.

Nueva etapa para un ícono eterno

Con el lanzamiento de la fase "Pelé Brand Brasil", NR Sports planea impulsar proyectos educativos, culturales y comerciales destinados a mantener vivo el legado del astro para las próximas generaciones. La intención es que la marca no solo celebre el pasado glorioso del futbolista, sino que también funcione como plataforma para iniciativas sociales y para fortalecer la cultura deportiva en Brasil.

Además, el plan incluye alianzas con el Santos, club donde Pelé construyó casi toda su historia y con el que obtuvo 48 títulos, incluidas dos Copas Libertadores. También contempla acciones que amplíen la presencia e influencia del legado del "10" en la vida deportiva del país. Aunque no se revelaron cifras oficiales, medios locales estiman que el acuerdo se cerró por alrededor de unos 7.9 millones de dólares. Una inversión que, según el propio padre de Neymar, es "invaluable" por lo que Pelé representa.

Pelé falleció el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, dejando un legado incomparable: tres Copas del Mundo, 1,283 goles y una huella imborrable en la historia del futbol mundial. Hoy, su marca vuelve al lugar donde nació su leyenda.

