Emoción total por esto que hizo un aficionado del América tras la lesión de Kevin Mier

Un joven del América emocionó a todos los aficionados de la Liga BBVA MX con un gesto para Kevin Mier tras conocerse su grave lesión

Aficionado del América y su gesto a Kevin Mier
TV Azteca
Aficionado del América y su gesto a Kevin Mier
Rodrigo Acuña
Liga MX
Kevin Mier fue víctima de una fatal entrada en el duelo contra Pumas que lo dejará fuera de las canchas por varios meses , luego de conocerse que sufrió una fractura de tibia en su pierna izquierda. Esta acción conmocionó a todo el futbol mexicano y, en redes sociales, un niño se hizo furor tras mostrar su apoyo hacia al portero colombiano de Cruz Azul, pese a ser aficionado del Club América.

El niño americanista que emocionó a la Liga BBVA MX con su apoyo a Kevin Mier

En su cuenta de TikTok, @futdono, el pequeño compartió un video donde se lo ve presente en las instalaciones de Cruz Azul luego de enterarse la gravedad de la lesión del cancerbero cementero. Allí, el aficionado del América dejó un manto que llevaba escrito: “Pronta recuperación, crack. ‘Cuando los pies no puedan seguir, que tu corazón siga atajando por ellos’”. Cabe destacar que no es la primera vez que un jugador de Cruz Azul sufre una lesión de este estilo .

Aficionado del América deja su mensaje a Kevin Mier
@futdono / captura de pantalla
Aficionado del América deja su mensaje a Kevin Mier

El mensaje brindado por el seguidor de las Águilas captó la atención de una buena parte de los aficionados de la Liga BBVA MX, no solo por su contenido, sino que también por el origen del gesto. Pues, históricamente, América y Cruz Azul cuentan con una gran rivalidad dentro del futbol mexicano, pero en esta ocasión, la humanidad trascendió ambas camisetas y creó un gesto que será recordado.

El tiempo de recuperación que tendrá Kevin Mier

Luego de varios días tras conocerse la lesión de Mier, Cruz Azul lanzó un comunicado oficial revelando el diagnóstico final que recibió el portero colombiano por los médicos de la institución. Tras ser operado este jueves 13 de noviembre, el club informó que Kevin tendrá más de cuatro meses de recuperación.

De esta manera, el cafetero podría regresar a las canchas entre el mes de marzo y abril, pero todo dependerá de cómo evolucione su recuperación. En Colombia, ya se encuentran especulando con el futuro de Mier, quien podría perderse el Mundial 2026 tras la patada que recibió por parte de Adalberto Carrasquilla.

Club América
Cruz Azul
Rodrigo Acuña

