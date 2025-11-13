El otro jugador de Cruz Azul que un día recibió un ataque como el de Mier y nunca obtuvo “justicia”
Kevin Mier no fue el único futbolista de Cruz Azul en pedir justicia luego de ser lesionado de gravedad. En este caso, recordaremos una situación muy similar
Cruz Azul deberá afrontar la Liguilla del Apertura 2025 con la ausencia de Kevin Mier, portero que sufrió una fractura en su tibia y que estará varios meses fuera de las canchas . El colombiano se lesionó por una barrida desafortunada por parte de Adalberto Carrasquilla, jugada que fue reiterada en el VAR, pero que solo desembocó en una tarjeta amarilla para el futbolista de Pumas. Sin embargo, Mier no fue el único en recibir un acto de injusticia.
El día en que Marc Crosas fue lesionado gravemente en Cruz Azul
Durante una edición del Clásico Joven en el año 2015, una jugada desafortunada terminó con la carrera de Marc Crosas. El entonces jugador de Cruz Azul, cuando recibió el balón para montar una contra, se llevó un empujón por la espalda producto de Rubens Sambueza. Si bien pareció una jugada sin rudeza, al caer, impactó su rodilla con el suelo y sufrió una rotura de ligamento cruzado. Por otro lado, se conoció la suspensión a Carrasquilla .
Si bien es cierto que en ocasiones posteriores ambos jugadores han demostrado que siempre hubo cordialidad y nada de intención negativa, la polémica siempre estuvo presente. Incluso se intensificó aún más cuando Crosas le envió un mensaje de apoyo a Isaac Brizuela, quien también sufrió una dura lesión a manos de Sambueza. En ambas ocasiones, el accionar del americanista no trajo consecuencia alguna.
🚨🚨EL MENYZOO INFORMA🚨🚨— 𝕞𝕖𝕟𝕪🇵🇷 (@menygg_) April 26, 2024
‼️EXCLUSIVA‼️
-El Presidente Marc Crosas anuncia su renuncia a la @/kingsleague_am tras el anuncio de @/samyriveratv, con la llegada de Rubens Sambueza a @/PIO_FC🐥⚽️pic.twitter.com/D6Kc1GIFlr
TE PUEDE INTERESAR:
- Ningún mexicano puede creer la goleada histórica que hubo en el Mundial Sub-17: humillaron 16-0
- OFICIAL: Enrique “Ojitos” Meza regresa a los banquillos tras 6 años de ausencia
- Efraín Juárez se reivindica en Pumas UNAM con una acción que ningún aficionado se esperaba
Carrasquilla no será suspendido por la Federación Mexicana de Futbol
Las decisiones arbitrales sobre el mediocampista panameño de Pumas causaron indignación en Cruz Azul, pero pese a ello, el club no presentó ninguna petición por inhabilitar a Carrasquilla.
De igual manera, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Comisión de Árbitros tampoco se han hecho presentes para emitir información al respecto, ni para liberar los tradicionales audios de los oficiales en el VAR. Por esta razón, todo parece indicar que el caso quedará en la nada y no habrá sanción alguna para el mediocampista de los Felinos.