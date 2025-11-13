El otro jugador de Cruz Azul que un día recibió un ataque como el de Mier y nunca obtuvo “justicia”

Cruz Azul deberá afrontar la Liguilla del Apertura 2025 con la ausencia de Kevin Mier, portero que sufrió una fractura en su tibia y que estará varios meses fuera de las canchas . El colombiano se lesionó por una barrida desafortunada por parte de Adalberto Carrasquilla, jugada que fue reiterada en el VAR, pero que solo desembocó en una tarjeta amarilla para el futbolista de Pumas. Sin embargo, Mier no fue el único en recibir un acto de injusticia.

El día en que Marc Crosas fue lesionado gravemente en Cruz Azul

Durante una edición del Clásico Joven en el año 2015, una jugada desafortunada terminó con la carrera de Marc Crosas. El entonces jugador de Cruz Azul, cuando recibió el balón para montar una contra, se llevó un empujón por la espalda producto de Rubens Sambueza. Si bien pareció una jugada sin rudeza, al caer, impactó su rodilla con el suelo y sufrió una rotura de ligamento cruzado. Por otro lado, se conoció la suspensión a Carrasquilla .

Mexsport Marc Crosas fue lesionado por Rubens Sambueza

Si bien es cierto que en ocasiones posteriores ambos jugadores han demostrado que siempre hubo cordialidad y nada de intención negativa, la polémica siempre estuvo presente. Incluso se intensificó aún más cuando Crosas le envió un mensaje de apoyo a Isaac Brizuela, quien también sufrió una dura lesión a manos de Sambueza. En ambas ocasiones, el accionar del americanista no trajo consecuencia alguna.

Carrasquilla no será suspendido por la Federación Mexicana de Futbol

Las decisiones arbitrales sobre el mediocampista panameño de Pumas causaron indignación en Cruz Azul, pero pese a ello, el club no presentó ninguna petición por inhabilitar a Carrasquilla.

De igual manera, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Comisión de Árbitros tampoco se han hecho presentes para emitir información al respecto, ni para liberar los tradicionales audios de los oficiales en el VAR. Por esta razón, todo parece indicar que el caso quedará en la nada y no habrá sanción alguna para el mediocampista de los Felinos.