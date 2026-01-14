Xabi Alonso ganó los mismos partidos que Hansi Flick en Barcelona; aún así lo despidieron

Han pasado algunos días desde que se confirmó el despido de Xabi Alonso y las curiosidades al respecto del Real Madrid no cesan. Una de las más llamativas guarda relación con la comparativa de resultados entre el español y Hansi Flick, quien actualmente es el técnico del FC Barcelona .

Xabi Alonso llegó al Real Madrid a mediados del año pasado, por lo que solo estuvo seis meses en la institución merengue. Su despido se concretó después de que la escuadra en turno cayera en la gran final de la Supercopa de España precisamente ante el Barcelona por un marcador de 3-2.

¿Xabi Alonso ganó los mismos partidos que Hansi Flick en el Barcelona?

MisterChip, periodista español, revela que en los 34 partidos que Xabi Alonso dirigió al Real Madrid el club sumó 24 victorias, así como cuatro empates y solamente seis derrotas. Cabe mencionar que estos descalabros se dieron ante equipos como Liverpool, PSG, Barcelona, Manchester City, Celta de Vigo y Atlético de Madrid.

Curiosamente, estos son los números que el alemán Hansi Flick registró en sus primeros 34 partidos dirigiendo al Barcelona ; es decir, 24 triunfos, cuatro empates y seis descalabros. El germano perdió ante Mónaco, Real Sociedad, Osasuna, Atlético de Madrid, Las Palmas y Leganés, escuadras que, a priori, tienen un menor nivel que el cuadro culé.

Esto sugiere un análisis interesante, pues mientras el Barcelona confió en el mismo proyecto (que ya le generó algunos títulos nacionales), el Real Madrid optó por deslindarse de su entrenador tan solo seis meses después de haberlo contratado, lo cual habla de un posible estancamiento en la dirección deportiva del club.

¿Kylian Mbappé influyó en el despido de Xabi Alonso del Real Madrid?

Distintos rumores aseguran que Kylian Mbappé, así como otros líderes del Real Madrid como Federico Valverde , no estaban de acuerdo con la forma de trabajo del mismo Xabi Alonso. Por tal motivo, reportes en España aseguran que el delantero francés habría sido importante en la decisión de la directiva de despedirlo tras la derrota ante el Barcelona.