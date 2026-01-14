El día que Álvaro Arbeloa, nuevo DT del Real Madrid, hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo

Haber perdido la gran final de la Supercopa de España ha traído consecuencias importantes para el conjunto merengue. Y es que, tan solo horas después de este tropiezo, la directiva del Real Madrid confirmó la salida de Xabi Alonso, quien será reemplazado por Álvaro Arbeloa para el resto de la temporada.

Es así como Álvaro Arbeloa, quien en su faceta como profesional se desempeñó como defensor, tomará las riendas del Real Madrid de cara al segundo semestre de la campaña. En ese sentido, ¿sabías que hace una década el entrenador merengue hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo cuando eran compañeros de equipo?

La vez en que Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, hizo enojar a Cristiano Ronaldo

Todo ocurrió hace poco más de diez años, en un encuentro de Liga entre el Real Madrid y el Almería. El juego quedó a favor del conjunto merengue; sin embargo, este pasó a la historia por el hecho de que Cristiano Ronaldo se haya molestado por un gol de su compañero, el mismo Álvaro Arbeloa.

Cuando Cristiano se enfadó con Arbeloa porque marcó gol en vez de dejárselo a él 😭😭😭pic.twitter.com/c3FSyjUHTA https://t.co/Pas7TCBGxM — Alberto (@AlbertFCB) December 26, 2025

El tercer gol merengue tuvo como protagonista al hoy DT del conjunto español, mismo que cerró la pinza para anotar tras un centro del Chicharito Hernández al minuto 84. Arbeloa solamente tuvo que empujar el balón, aunque si no lo hacía detrás de él estaba el seleccionador portugués.

De hecho, el haberle “quitado” un gol más en la Liga hizo enfurecer al hoy futbolista del Al Nassr, quien lejos de celebrar el triunfo y la anotación de su compañero mostró un gesto de molestia no solo pateando el balón dentro de la portería, sino moviendo la cabeza hacia un lado rechazando lo que había sucedido en el campo.

¿Cuáles son los planes del Real Madrid con Álvaro Arbeloa?

A priori, el deseo del Real Madrid es que Álvaro Arbeloa se mantenga como técnico hasta el término de la temporada 2025 - 2026 y, a partir de ahí, comenzar la búsqueda de un nuevo entrenador. Sin embargo, no se descarta que este se mantenga en el club si cosecha una serie de buenos resultados.