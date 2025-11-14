En América lo criticaron muchísimo y salió en llamas; hoy jugará en un gran equipo de Europa

Si se le pregunta a los aficionados de Mazatlán y a los del América por Nicolás Benedetti, seguramente las opiniones serán casi opuestas. El colombiano dejó mucho que desear en su paso por las Águilas y se fue del club en medio de criticas y cuestionamientos. En cambio, con los Cañoneros su rendimiento fue muy alto, al punto de captar la atención de un club europeo.

Benedetti disputó 52 partidos como futbolista azulcrema y convirtió ocho goles; mientras que en Mazatlán registró 18 tantos y 16 asistencias en 92 cotejos. Tras no concretar su renovación , muchos especularon que el jugador podría retornar a su país. Lejos de eso, todo parece indicar que seguirá su carrera en España.

El periodista Juan Manuel Figueroa indicó que el colombiano llegará a la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado invernal, en lo que será su primera experiencia europea. El equipo se encuentra en la segunda división española y es uno de los grandes favoritos para el ascenso.

En la Fase Regular del Apertura 2025, el oriundo de Cali jugó 15 partidos con los Cañoneros y tuvo participación directa en cinco goles (tres tantos propios y dos asistencias). Ahora, buscará trasladar su buen nivel al Viejo Continente y hacerse un nombre en España.

Pese a su flojo desempeño, Benedetti fue campeón en América

Si bien no mostró el nivel que la afición esperaba, a Benedetti le alcanzó para ser campeón en su paso por el América. En su primera campaña con las Águilas, el colombiano pudo festejar la obtención de Copa México Clausura 2019, tras superar en la final a Juárez.

Hasta el momento, ese es el único título profesional que ostenta el exfutbolista de Mazatlán en su trayectoria, dado que no obtuvo ningún otro trofeo en los años siguientes. ¿Logrará ampliar las vitrinas en su llegada a Europa?