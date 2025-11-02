Renovó con América hace días y ya podría dar el salto a Europa: hay tres equipos interesados

El Club América viene de derrotar al Club León con una actuación estelar de Allan Saint-Maximin en la Liga BBVA MX . Sin embargo, tanto André Jardine como la directiva se preparan para afrontar el Clausura 2026 y el equipo podría sufrir una baja de peso tras una reciente renovación: se trata de Brian Rodríguez, extremo uruguayo de 25 años de edad.

Posiblemente, Brian Rodríguez se encuentre en el mejor momento de su carrera tras renovar su contrato con el América y esto ha despertado el interés de varios equipos de Europa. Según el periodista internacional, Ekrem Konur, tres equipos europeos siguen los pasos del delantero uruguayo: Sevilla, Real Betis y Napoli.

Club América Brian Rodríguez podría dejar el América para jugar en Europa

Brian Rodríguez y su nuevo contrato con el América

El ex Peñarol se encuentra cómodo en el Nido de Coapa, por lo que selló su continuidad hasta el año 2029 tras la reciente renovación. Rodríguez parece haber encontrado su mejor versión en este Apertura 2025 y, poco a poco, se fue ganando la confianza de la afición azulcrema. Además, su salario recibió un incremento considerable.

🚨🆕 #Exclusive 🇺🇾 #ClubAmerica

Brian Rodríguez is back on Europe’s radar!



👀 Scouts from Sevilla, Real Betis, and Napoli have watched his games this season.



🔺His form at Club América is turning heads. pic.twitter.com/4WqAzVW9Xi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 31, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Según Salary Sport, el futbolista uruguayo cobraba cerca de 1,5 millones de dólares antes de renovar su contrato. Con su nueva firma, Brian Rodríguez acordó un incremento salarial que estira sus ingresos económicos a 1,9 millones de dólares anuales. De esta manera, su salida del América parece ser muy difícil a pesar de los distintos intereses de Europa.

Nada formal, de momento…

Si bien es cierto que equipos de España e Italia se han fijado en el delantero del América, aún no ha llegado ninguna oferta formal por sus servicios. Lo cierto es que las Águilas no dejarán salir a Brian Rodríguez por poco dinero, pues su valor de mercado es de 6 millones de euros, según Transfermarkt, aunque su precio de salida sería incluso mayor a esta referencia.

Brian Rodríguez es la principal figura del América en el Apertura 2025

A pesar de contar con figuras como Saint-Maximin o Álex Zendejas, Brian Rodríguez se ha transformado en el jugador diferencial del América en este Apertura 2025. En 15 juegos disputados, el uruguayo acumula 7 goles y 4 asistencias, siendo el máximo goleador y máximo asistente del equipo con 11 participaciones directas de gol.