En Argentina era baratísimo, hoy vale 100 millones y es el favorito de Antonio Mohamed en Toluca

Mientras que un ex jugador de Toluca hoy despegó su carrera en Pumas, hay otro futbolista que sí supo dar el gran salto jugando para los Diablos Rojos. Se trata de uno que supo jugar en el ascenso de Argentina y cuyo valor de mercado era baratísimo cuando estaba allí. Sin embargo, hoy vale 100 millones de pesos mexicanos y es el favorito de Antonio Mohamed.

Así como Marcel Ruíz regresó y sorprendió a todos con sus números en el partido de Concachampions, hay otro futbolista que es el favorito del DT en esta competición y se trata de un compatriota suyo. Resulta que Franco Romero es el favorito del “Turco” porque es el único jugador de Toluca que disputó todos los minutos (360) en la Concacaf Champions Cup 2026.

Franco Romero debutó en Argentina y ahora con Toluca vale 2 millones de euros|Toluca FC

Mientras que todo el resto de los jugadores de la plantilla que participó en estos 4 partidos contra San Diego FC y frente a LA Galaxy, lo hicieron siendo reemplazados en algún momento, Romero completó los cuatro encuentros sin salir del campo de juego en ningún momento. Así, demostró ser el futbolista preferido de Mohamed en el mediocampo.

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Franco Romero: De ser baratísimo en Argentina a valer 100 millones en Toluca

La carrera del centrocampista de 25 años fue en constante ascenso. Primero, salió de las Fuerzas Básicas de Estudiantes de La Plata, pero se fue a un equipo de segunda categoría como Agropecuario en 2022 por un préstamo de un año. Allí valía 50 mil euros (un millón de pesos). Fue cedido a Independiente Rivadavia también por un año en 2023 y seguía siendo muy barato.

Franco Romero quedó como el único jugador de Toluca con todos los minutos (360) en la CONCACAF 2026. pic.twitter.com/2HVydYXvW8 — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) April 16, 2026

Tan poca era la confianza que tenían en él en Argentina que Estudiantes lo dejó ir gratis a Defensa y Justicia, donde ya comenzó a valer € 800,000. En enero de 2025 los captadores de Toluca identificaron su buen nivel y lo ficharon por 1.46 Md€, poco menos de 30 millones de pesos.

En la actualidad, siendo una pieza inamovible para el ‘Turco’ Mohamed en la Concachampions, Franco Romero alcanzó los € 5,000,000 (100,000,000 de pesos mexicanos) en Toluca.