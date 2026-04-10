Jugó en Toluca y América pero su carrera despegó en Pumas UNAM gracias a Efraín Juárez

Mientras que se habla de que Club América le quitaría una figura a un rival directo, hay un ex futbolista de las Águilas y de Toluca que pasó desapercibido en esos dos equipos pero ahora su carrera despegó en Pumas UNAM gracias a Efraín Juárez, según lo que expresó él mismo en las últimas horas. Los números le dan la razón.

Así como Toluca vendió a un jugador en 16 millones de dólares y desde Europa pagarían hasta 5 veces más, los Diablos Rojos formaron a un futbolista que no terminó de brillar allí, ni tampoco en Coapa, pero sí lo está haciendo en el Club Universidad Nacional. Se trata de Alan Medina, el extremo de 28 años que llenó de elogios y le agradeció a Efraín Juárez.

Esto dijo Alan Medina sobre Efraín Juárez y le agradeció por llegar a Pumas

“Él (Efraín Juárez) fue quien me trajo, él fue quien confió en mí. Desde que llegué, me dijo a qué venía y me lo inculcó en la cabeza, era algo que no tenía en los anteriores equipos. Gracias a eso estoy recuperando el nivel”, reconoció el futbolista con pasado en América y Toluca en conferencia de prensa.

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Alan Medina declaró que Pumas es su último gran tren para destacar en el futbol|@alanmedinac

Además, Medina habló sobre lo que fue su compra definitiva de Pumas a Querétaro. “Estoy muy contento de pertenecer ya aquí al cien por ciento y muy agradecido con el cuerpo técnico y con mis compañeros. Es gracias a ellos que ya me compraron. Agradecido totalmente y feliz. Yo creo que hay que seguir por la misma línea”, aseveró.

Habló Alan Medina 🎙️



El mediocampista de Pumas se mostró contento con el desempeño del equipo en el torneo y reconoce que deben seguir por el mismo camino para aspirar al título 🐾⚽️ pic.twitter.com/cKktsvnrcr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 9, 2026

Alan Medina habló sobre las posibilidades de Pumas en el Clausura 2026. “La ilusión siempre está. Sabemos de dónde venimos, somos un equipo muy humilde, trabajador. La ilusión está, pero de momento no hemos ganado nada, hay que seguir trabajando para que la ilusión siga creciendo. Ni cuando ganamos somos los mejores; ni cuando perdemos, los peores”, agregó.

La comparación de los números de Alan Medina en Pumas, Toluca y América