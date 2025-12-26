OFICIAL: ellos son los 4 jugadores de la Liga BBVA MX con propuestas en Europa

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre la actualidad de los 15 futbolistas mexicanos en Europa y, aunque muchos de ellos no están como les gustaría, ahora desde el Viejo Continente están haciendo averiguaciones sobre jugadores que se encuentran en la Liga BBVA MX. Distintos reportes sostienen que 4 de ellos ya recibieron ofertas formales de clubes de la UEFA.

Mientras un jugador sueña con la Selección Nacional de México pero su equipo no lo ayuda a mejorar, desde Europa buscan a otros futbolistas nacidos en territorio azteca. De acuerdo a lo que indica el periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes, los 4 jugadores requeridos en el futbol europeo son Hugo Camberos, Jesús Orozco, Marcel Ruíz y Elías Montiel.

El uno por uno de los 4 jugadores de la Liga BBVA con ofertas desde europa

Hugo Camberos: los reportes indican que el Club Brugge de Bélgica fue el equipo que ofertó por el extremo derecho de las Chivas de Guadalajara. Con 18 años ha llamado la atención en el viejo continente. Según Transfermarkt vale 2.5 millones de euros, pero el Rebaño Sagrado pediría mucho más.

Jesús Orozco Chiquete: los expertos en transferencias indican que el Anderlecht de Bélgica le había enviado una oferta a Cruz Azul de la Liga BBVA MX por el defensa central. Con 23 años había pasado desde Chivas a La Máquina en más de 10 millones de euros y los Celestes quieren ganar mucho más dinero por su fichaje.

Marcel Ruiz: el Ipswich Town de la segunda división de Inglaterra hizo una oferta por el mediocentro del Toluca. Con 25 años es una pieza clave en su equipo y está tasado en nada menos que 8 millones de euros. Todo indica que se quedará en la Liga BBVA MX ante su alta cotización en el mercado.

Elías Montiel: el Ajax de los Países Bajos hizo un ofrecimiento formal por el mediocentro defensivo del Pachuca. Con 20 años el canterano de Los Tuzos es muy importante para el equipo. Tiene un valor de mercado de 5.5 millones de euros y sigue en ascenso constante desde hace años.