En Chivas lo ningunearon y hoy tiene su mejor precio en el mercado: hasta Aguirre lo quiere

Alexis Gutiérrez es el futbolista que fue ninguneado en Chivas, por lo que tuvo que marcharse a Cruz Azul, donde comenzó a destacar y fue visto por América que lo fichó para el Apertura 2025. Con las Águilas, el mediocampista incrementó exponencialmente su valor en el mercado y fue llamado por Javier Aguirre para encarar los partidos de preparación de la Fecha FIFA de octubre que serán transmitidos por TV Azteca Deportes .

Gutiérrez inició su carrera futbolística en el Rebaño, pero a muy corta edad le cortaron las alas, ya que cuando tenía 18 años le dieron las gracias, por lo que tuvo que buscar oportunidad en un nuevo equipo y ese fue Cruz Azul. El futbolista de 25 años comenzó a tener minutos tras la llegada de Martín Anselmi, quien fue bateado por un equipo de la Liga BBVA MX .

Club América

El mexicano llegó al América para el Apertura 2025 y la vida le comenzó a cambiar, pues su precio subió hasta las nubes y recibió una nueva convocatoria a la Selección Mexicana casi un año después, pues la última vez que fue contemplado por Javier Aguirre fue para la Fecha FIFA de noviembre.

El aumento del valor en el mercado de Alexis Gutiérrez

Alexis Gutiérrez dio un salto gigantesco en cuestión de su valor en el mercado, pues a su llegada a Cruz Azul tenía un precio de 100 mil euros (2.1 millones de pesos). Tuvieron que pasar 4 años para que el futbolista de 26 años nuevamente tuviera un incremento en su costo, que fue a 500 mil (10.7 millones de pesos).

Gutiérrez comenzó a tener minutos con la llegada de Martín Anselmi a la Máquina y con ello su despegue en el mercado, pues en tan solo 2 años su carta se elevó hasta 3.5 millones de euros (75 millones de pesos), según Transfermarkt.

El punto álgido en la carrera del mexicano llegó el 21 de septiembre de este año, cuando fue tasado en 4 millones de euros (85.7 millones de pesos), su precio más alto hasta el momento con el Club América, con el cual suma su primer torneo.

Los números de Alexis Gutiérrez tras su llegada al América, según estadísticas

Alexis Gutiérrez suma apenas su primer torneo con el América y ya en el Apertura 2025 acumula 8 partidos disputados, en los cuales ha dado 2 asistencias, según la plataforma BeSoccer. Además, el jugador que fue ninguneado por Chivas disputó 2 partidos de la Leagues Cup 2025 y el Campeón de Campeones del mismo año, trofeo que perdió ante Toluca.