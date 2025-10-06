TV Azteca transmitirá los partidos de México en la Fecha FIFA de octubre

La Selección Mexicana se prepara para dos duelos de alto calibre en la Fecha FIFA de octubre, y TV Azteca será la encargada de llevar toda la emoción directamente a tu pantalla. El combinado nacional enfrentará a Colombia y Ecuador en partidos amistosos internacionales que forman parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, y podrás disfrutarlos en vivo por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración estelar de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

¿Qué día y qué hora se jugará México vs Colombia?

El primer compromiso será ante Colombia, el sábado 11 de octubre a las 18:50 horas (centro de México) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Este duelo promete intensidad y buen futbol, ya que ambas selecciones llegan con plantillas llenas de talento y figuras internacionales. México buscará mantener su racha positiva, mientras que Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, contará con jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré.

¿Qué día y qué hora se jugará México vs Ecuador?

El segundo partido será frente a Ecuador, el martes 14 de octubre a las 20:20 horas (centro de México) en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco. El equipo ecuatoriano, que ha mostrado gran evolución en los últimos años, será una prueba exigente para el conjunto Azteca, que busca consolidar su estilo de juego bajo el mando de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

México llega a esta Fecha FIFA con una convocatoria que mezcla juventud y experiencia. Figuras como Santiago Gimenez (AC Milan), Hirving Lozano (San Diego FC), Luis Malagón (América) y Julián Quiñones (Al Qadsiah FC) encabezan la lista, mientras Luis Romos (Chivas), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Raúl Rangel (Chivas) buscan ganarse un lugar en el proceso mundialista.

Ambos partidos serán transmitidos por TV Azteca, con análisis previo, cobertura especial y el sello único del equipo de Azteca Deportes. Además, podrás seguir todos los detalles en nuestras plataformas digitales y redes sociales.

