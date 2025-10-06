deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

TV Azteca transmitirá los partidos de México en la Fecha FIFA de octubre

La Selección Mexicana se prepara para dos duelos en la Fecha FIFA de octubre, y TV Azteca será la encargada de llevar toda la emoción directamente a tu pantalla

Santiago Gimenez
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana se prepara para dos duelos de alto calibre en la Fecha FIFA de octubre, y TV Azteca será la encargada de llevar toda la emoción directamente a tu pantalla. El combinado nacional enfrentará a Colombia y Ecuador en partidos amistosos internacionales que forman parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, y podrás disfrutarlos en vivo por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración estelar de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

¡Mier se transforma en Higuita! Jugada loca en el Tigres vs Cruz Azul | Liga MX 2025

¿Qué día y qué hora se jugará México vs Colombia?

El primer compromiso será ante Colombia, el sábado 11 de octubre a las 18:50 horas (centro de México) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Este duelo promete intensidad y buen futbol, ya que ambas selecciones llegan con plantillas llenas de talento y figuras internacionales. México buscará mantener su racha positiva, mientras que Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, contará con jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré.

¿Qué día y qué hora se jugará México vs Ecuador?

El segundo partido será frente a Ecuador, el martes 14 de octubre a las 20:20 horas (centro de México) en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco. El equipo ecuatoriano, que ha mostrado gran evolución en los últimos años, será una prueba exigente para el conjunto Azteca, que busca consolidar su estilo de juego bajo el mando de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

También te puede interesar:

México llega a esta Fecha FIFA con una convocatoria que mezcla juventud y experiencia. Figuras como Santiago Gimenez (AC Milan), Hirving Lozano (San Diego FC), Luis Malagón (América) y Julián Quiñones (Al Qadsiah FC) encabezan la lista, mientras Luis Romos (Chivas), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Raúl Rangel (Chivas) buscan ganarse un lugar en el proceso mundialista.

Ambos partidos serán transmitidos por TV Azteca, con análisis previo, cobertura especial y el sello único del equipo de Azteca Deportes. Además, podrás seguir todos los detalles en nuestras plataformas digitales y redes sociales.

Selección Mexicana
Colombia
Ecuador
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×