En Chivas no logró sacar su mejor versión y ahora que bajó de precio es goleador en Centroamérica

Mientras que Gabriel Milito descartó a dos referentes en Chivas , hay un futbolista con pasado en el Guadalajara que está brillando en Centroamérica a pesar de no haber sacado su mejor versión en la Liga BBVA MX. Resulta que este jugador hoy es goleador en su equipo de la liga de Costa Rica y dejó atrás sus malos resultados en el Rebaño Sagrado.

Chivas se encuentra peleando la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y tiene altas posibilidades de campeonar , según especialistas. Mientras tanto, el ex futbolista del Guadalajara, Ronaldo Cisneros, atraviesa un muy buen momento en la Liga Deportivo Alajuelense de Costa Rica, donde tiene un gran promedio goleador, que no había conseguido en México.

Edgar Quintana/Edgar Quintana Ronaldo Cisneros celebrates his goal 2-1 of Guadalajara during the game Guadalajara vs Cruz Azul, corresponding to Round 16 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on April 22, 2023.



Ronaldo Cisneros celebra su gol 2-1 de Guadalajara durante el partido Guadalajara vs Cruz Azul, Correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 22 de Abril de 2023.

Resulta que Ronaldo Cisneros apenas había conseguido marcar 11 goles en 81 partidos jugados en Chivas. Sin embargo, en LD Alajuelense le alcanzaron apenas 16 encuentros para convertir 6 goles, por lo que tiene un promedio mucho más alto que en el futbol mexicano.

¿Quién es Ronaldo Cisneros, el mexicano ex Chivas que se destaca en Centroamérica?

Cisneros es un delantero centro de 28 años, nacido el 28 de enero de 1997 en Torreón. El punta inició su carrera como futbolista en Santos Laguna, pasó por Chivas, Zacatepec, Mineros de Zacatecas, Atlanta United y Querétaro FC. Habitualmente siempre era suplente en los clubes en los que jugaba en México.

@ronaldocm97 Ronaldo Cisneros dejó al Querétaro para emigrar al futbol de Centroamérica con el Alajuelense

Ya dejando de lado la MLS y la Liga BBVA MX, Ronaldo encontró su lugar en el mundo en la liga de Costa Rica. Allí lleva un buen promedio goleador y está encontrando su mejor versión como jugador. Su precio bajó notablemente; pues, según Transfermarkt, Cisneros vale 650 mil euros y había llegado a costar 1.5 millones en Chivas.

Los números de Ronaldo Cisneros en el LD Alajuelense de Costa Rica

Partidos jugados: 16

Encuentros disputados como titular: 14

Goles convertidos: 6

Promedio de gol por juego: 0.37

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 1 amarilla y 0 rojas

Títulos ganados: 0

Las estadísticas de Ronaldo Cisneros cuando jugaba en las Chivas de Guadalajara