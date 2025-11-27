En Chivas no logró sacar su mejor versión y ahora que bajó de precio es goleador en Centroamérica
Su promedio goleador en Costa Rica es muy superior al que tenía en Chivas de Guadalajara
Mientras que Gabriel Milito descartó a dos referentes en Chivas , hay un futbolista con pasado en el Guadalajara que está brillando en Centroamérica a pesar de no haber sacado su mejor versión en la Liga BBVA MX. Resulta que este jugador hoy es goleador en su equipo de la liga de Costa Rica y dejó atrás sus malos resultados en el Rebaño Sagrado.
Chivas se encuentra peleando la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y tiene altas posibilidades de campeonar , según especialistas. Mientras tanto, el ex futbolista del Guadalajara, Ronaldo Cisneros, atraviesa un muy buen momento en la Liga Deportivo Alajuelense de Costa Rica, donde tiene un gran promedio goleador, que no había conseguido en México.
Resulta que Ronaldo Cisneros apenas había conseguido marcar 11 goles en 81 partidos jugados en Chivas. Sin embargo, en LD Alajuelense le alcanzaron apenas 16 encuentros para convertir 6 goles, por lo que tiene un promedio mucho más alto que en el futbol mexicano.
¿Quién es Ronaldo Cisneros, el mexicano ex Chivas que se destaca en Centroamérica?
Cisneros es un delantero centro de 28 años, nacido el 28 de enero de 1997 en Torreón. El punta inició su carrera como futbolista en Santos Laguna, pasó por Chivas, Zacatepec, Mineros de Zacatecas, Atlanta United y Querétaro FC. Habitualmente siempre era suplente en los clubes en los que jugaba en México.
Ya dejando de lado la MLS y la Liga BBVA MX, Ronaldo encontró su lugar en el mundo en la liga de Costa Rica. Allí lleva un buen promedio goleador y está encontrando su mejor versión como jugador. Su precio bajó notablemente; pues, según Transfermarkt, Cisneros vale 650 mil euros y había llegado a costar 1.5 millones en Chivas.
Los números de Ronaldo Cisneros en el LD Alajuelense de Costa Rica
- Partidos jugados: 16
- Encuentros disputados como titular: 14
- Goles convertidos: 6
- Promedio de gol por juego: 0.37
- Asistencias aportadas: 2
- Tarjetas recibidas: 1 amarilla y 0 rojas
- Títulos ganados: 0
Las estadísticas de Ronaldo Cisneros cuando jugaba en las Chivas de Guadalajara
- Partidos jugados: 81
- Encuentros disputados como titular: 30
- Goles convertidos: 11
- Promedio de gol por juego: 0.13
- Asistencias aportadas: 4
- Tarjetas recibidas: 2 amarillas y 1 roja
- Títulos ganados: 1 (Concachampions 2018).