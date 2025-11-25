Cifras claras: Alexis Vega y el sueldo real que tiene con Toluca en el Apertura 2025

La afición de Toluca extraña a Alexis Vega, quien aún continúa recuperándose de su lesión muscular y espera estar a tono previo al inicio de la Liguilla del Apertura 2025. El delantero mexicano de 28 años fue de lo mejor del equipo de Antonio Mohamed durante este semestre y esto se ve reflejado en su salario, siendo el jugador que más dinero recibe dentro de la plantilla de los Diablos Rojos.

Este es el sueldo real de Alexis Vega en Toluca actualizado

Según reportes, Alexis Vega habría acordado un sueldo de 1,3 millones de dólares anuales a la hora de firmar su contrato con Toluca. Esta cifra equivale a 24 millones de pesos mexicanos aproximadamente, convirtiéndolo en el futbolista mejor pagado del cuadro escarlata. Cabe destacar que el exChivas fue vital para que Toluca sea considerado el equipo con el promedio de goles más alto en lo que va del 2025 .

Crédito: Toluca FC / FB Alexis Vega el jugador con mayor salario de Toluca

Los números de Alexis Vega que respaldan su inmenso salario en Toluca

A pesar de haberse perdido los últimos partidos de la fase regular del Apertura 2025, Vega se ha posicionado como uno de los jugadores más sobresalientes del torneo. Disputó un total de 13 partidos, logrando anotar 4 goles y repartir 9 asistencias. El mexicano finalizó la primera etapa de la Liga BBVA MX como el máximo asistente, siendo la pieza fundamental del equipo del ‘Turco’ Mohamed.

TE PUEDE INTERESAR:



Alexis Vega sigue en duda para disputar la Liguilla del Apertura 2025

Vega se encuentra atravesando la última etapa de recuperación de la lesión muscular que había sufrido en el choque frente a Pachuca y, si bien se habló sobre un posible regreso en los cuartos de final del Apertura 2025, su vuelta podría demandar unas semanas más.

Según declaraciones del propio ‘Turco’ Mohamed, Vega ya se encuentra recuperado de su lesión, pero aún no está asegurada su presencia en el duelo frente a Juárez que se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre en La Frontera. En las próximas horas, el cuerpo técnico tomará la decisión si contar con él o dejarlo descansar.