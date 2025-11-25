Entrenador europeo se perfila para dirigir América: dice que sería una buena oportunidad para su carrera

El América Femenil dejó escapar una nueva chance para consagrarse campeón este domingo, tras perder 1-0 ante Tigres en el partido de vuelta de la final del Apertura 2025 (la ida fue 3-3). Luego de esta decepción, los aficionados apuntaron rápidamente contra Ángel Villacampa y los rumores de un posible cambio en el banquillo no se hizo esperar. En medio de todo esto, un entrenador europeo habló de la chance de llegar a Coapa.

Las Águilas lograron recientemente un récord más que destacado: llegar a seis de las últimas siete finales de la Liga BBVA MX Femenil . Desafortunadamente, esto también trajo consigo una estadística muy negativa, dado que solamente se alzaron con el título en una de ellas (la del Clausura 2023 ante Pachuca).

Villacampa fue el principal apuntado tras la caída y muchos americanistas exigieron que haya una renovación para el año que viene. El principal nombre que suena para sustituir al entrenador en estos momentos es el del español Alberto Toril, quien en una entrevista reciente mostró sus ganas de dirigir a las Azulcremas.

"Quiero mantenerme en el fútbol femenino de élite. Más allá de Europa, estoy siguiendo de cerca las ligas de México y Estados Unidos", reveló el exjugador del Real Madrid y no dudó en mostrar su intención de dirigir en el país: "Es un mercado que me encantaría explorar. América, Tigres, Rayadas de Monterrey, Chivas, Cruz Azul".

La carrera de Toril, el DT que suena para llegar al América Femenil

Desde 2002, cuando todavía era futbolista, Alberto Toril ejerció distintos roles en clubes de España, desde ser segundo entrenador hasta encargarse de la estructura de categorías juveniles. Sin embargo, en 2021 encontró realmente el sitio ideal para él, al incursionar en el fútbol femenil.

Desde entonces y hasta mediados de este año, Toril dirigió al Real Madrid Femenino y logró ganarse el reconocimiento del fútbol español. Tras dejar su lugar en la Casa Blanca, está dispuesto a asumir otro desafío. "Es el momento de un cambio. De buscar nuevas experiencias y retos", redactó en sus redes sociales.