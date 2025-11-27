Gabriel Milito descarta a 2 referentes de Chivas para el partido ante Cruz Azul: los suple por un par de jóvenes

Chivas y Cruz Azul se medirán este jueves 27 de noviembre en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, instancia en la que Gabriel Milito descartó a 2 referentes del club de la convocatoria para sumar a 2 jóvenes: Teun Wilke y Yael Padilla, quien no fue tomado en cuenta en este torneo, por lo que otro equipo ya le hace ojitos .

Los sacrificados del argentino fueron Cade Cowell y Alan Pulido, los cuales apuntan para salir del club de cara al Clausura 2026. Al nacido en Estados Unidos se le ha vinculado con equipos de la MLS, mientras que al goleador con Pumas , que está necesitado de un delantero ante la baja de José Juan Macías.

Chivas Cade Cowell y Alan Pulido quedaron fuera de la convocatoria para enfrentar a Cruz Azul

“[Milito] en esta convocatoria dejó fuera a Cowell y Alan Pulido. Va con 2 chavos: Teun Wilke como alternativa de centro delantero y Yael Padilla, a quien no lo utilizó mucho a lo largo del torneo, pero el muchacho Yael se ha venido ganando un lugar dentro del grupo y ahí está dentro de las alternativas que tiene Chivas”, mencionó David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes.

Gabriel Milito le pone la cruz a Cade Cowell y a Alan Pulido

Cade Cowell arrancó el Apertura 2025 jugando, pero de a poco fue perdiendo protagonismo ante la llegada de Gabriel Milito. Es de llamar la atención la situación del futbolista, pues no ha sido convocado en los últimos 3 partidos de cierre de torneo, ni tampoco saldrá a la banca en la serie ante Cruz Azul.

El caso de Alan Pulido es complejo, pues el Guadalajara tiene en el plantel a 4 delanteros y, ante el buen momento de Armando “Hormiga” González, el ex de Tigres ha sido el sacrificado durante varis jornadas. Al atacante mexicano se le termina contrato en diciembre de este año y diferentes fuentes apuntan a que no continuará más en el club.

El partido de ida entre Chivas y Cruz Azul se disputará este jueves 27 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio Akron. Mientras que el duelo de vuelta será el domingo 30 en punto de las 7 de la tarde en el Olímpico Universitario, mejor conocido como C.U.