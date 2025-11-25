deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Raúl Jiménez vs. Santi Gimenez: cuál de los dos tiene más goles en Europa

El delantero del Milan y el punta del Fulham llevan varios años en el Viejo Continente

Diego Gonzalez
Selección Azteca
La Selección Nacional de México tiene el centro del ataque bien cubierto con dos de los mejores delanteros de los últimos tiempos, tales como lo son Santiago Gimenez y Raúl Jiménez (cuyos salarios fueron comparados recientemente) . En ese sentido, mientras Javier Aguirre buscará a su ‘9’ ideal, hay uno que tiene muchos más goles que el otro en Europa.

Resulta que el futbolista de 34 años con pasado en el Club América tiene muchos más goles que el ex Cruz Azul –equipo que tendrá 2 incorporaciones para la Liguilla– en su etapa en Europa. Está claro que mucho de eso tiene que ver con la cantidad de años y de partidos jugados que tiene cada uno en el viejo continente.

Raúl Jiménez, delantero mexicano
Instagram Raúl Jiménez / @raulalonsojimenez9

Raúl Jiménez tiene más goles pero Santi Gimenez posee mejor promedio

Mientras que Raúl Jiménez cuenta con 113 goles desde su llegada a Europa y divididos en 4 equipos, Santi Gimenez tiene 72 tantos realizados en 2 clubes. Eso sí, el del Fulham tiene un promedio de 0.28, mientras que el del Milan llega a 0.53, incluso a pesar de que la mayoría fueron en el Feyenoord de los Países Bajos.

Cabe resaltar que Raúl Jiménez ya pasó por Atlético Madrid, por Benfica, por los Wolves y ahora está en el Fulham de la Premier League de Inglaterra. En cambio, Santiago Gimenez apenas jugó en el Feyenoord y ahora en el Milan, esperando su posibilidad para jugar.

Santiago Gimenez Sunderland
Crédito: Mexsport

Para el Vasco Aguirre el titular parece ser Raúl Jiménez, ya que en este 2025 ha jugado 14 partidos (13 como titular) en la Selección Mexicana. En tanto, Santi Gimenez ha disputado la misma cantidad pero con solo 5 titularidades.

Los goles de Raúl Jiménez en Europa

  • Atlético de Madrid: 1 gol en 27 partidos (0.037 promedio de gol)
  • Benfica: 31 goles en 120 partidos (0.258 promedio de gol)
  • Wolverhampton: 57 goles en 166 partidos (0.34 promedio de gol)
  • Fulham: 24 goles en 86 partidos (0.28)
  • Total: 113 goles en 399 (0.28)

Los goles de Santiago Gimenez en Europa

  • Feyenoord: 65 goles en 105 partidos (0.619)
  • Milan: 7 goles en 30 partidos (0.23)
  • Total: 72 goles en 135 partidos (0.53)
Raúl Jiménez
Santiago Gimenez
Diego Gonzalez

