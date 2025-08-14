En el Cruz Azul no lo quisieron y nadie puede creer que en Europa lo tratan como a un rey

Giorgos Giakoumakis fue prestado al PAOK Salónica después de que en Cruz Azul fracasara al no demostrar el rendimiento por el que fue contratado. Por ello, la Máquina decidió cederlo por un año al club de Europa a cambio de una fortuna . El equipo griego recibió de la mejor manera a su nuevo fichaje, pues fue presentado oficialmente con bombo y platillos, como si se tratara de un rey.

El club helénico dio a conocer la llegada de Giorgos a través de un video que dejó boquiabiertos a más de uno, sobre todo a la afición de Cruz Azul. En el filme que fue publicado en las redes sociales del equipo se ve una escena de telenovela, cuyos diálogos revelan el nombre del jugador que llegará al PAOK proveniente de la Liga BBVA MX que este fin de semana vivirá su quinta jornada, en la que la Máquina tendrá una baja considerable .

@giakoum9_official Giorgos Giakoumakis fue presentado con bombo y platillos en Grecia, como si se tratara de un rey

En el video del PAOK Salónica presentan al griego como un auténtico goleador, para después pasar a las tomas donde sale el jugador en las gradas del estadio portando la playera con el dorsal 7 que defenderá durante la próxima temporada.

Los detalles del contrato de Giorgos Giakoumakis en Europa, donde es tratado como un rey

Giorgos Giakoumakis jugará a préstamo un año con el PAOK, aunque en el contrato el equipo tiene válida la opción de compra en caso de que el jugador les interese al final de temporada. La cantidad que deberá pagarle el club griego a Cruz Azul en caso de fichar al delantero sería de 5 millones de dólares (casi 93.5 millones de pesos).

La Máquina fichó a Giorgos en verano de 2024 por la cantidad de 10 millones de dólares (186.8 millones de pesos), pero su precio no estuvo a la par de su rendimiento. Es que, según BeSoccer, el delantero solo anotó 9 goles y dio 8 asistencias en 40 partidos jugados con Cruz Azul en los diferentes torneos que disputó en el último año.