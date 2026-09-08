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Fútbol

¡EN EXCLUSIVA! Armando González atendió a TV Azteca Deportes tras su doblete con el Olympiakos

El delantero mexicano lució en el triunfo de su club por 3-2 sobre el Volos Football Club tras anotar en dos ocasiones y dar asistencia para el tercer tanto.

Armando González Olympiakos Hormiga

Escrito por: Erick De la Rosa

Armando González cayó de pie en el Olympiakos de Grecia y poco a poco se gana a los aficionados del club helénico a pesar de tener menos de un mes en sus filas. La Hormiga firmó su primer doblete en el ‘Viejo Continente’ en el triunfo del cuadro rojiblanco por 3-2 ante el Volos Football Club en la Copa de Grecia.

El canterano de las Chivas del Guadalajara salió como titular en el certamen coopero y dejó muy gratas sensaciones en el terreno de juego. Tras su recital en el compromiso, González atendió en exclusiva de TV Azteca Deportes de la mano de nuestro siempre confiable Villa Villa. ''Muy contento que tantos mexicanos esten atentos, eso significa que estoy haciendo las cosas bien. La gente está al pendiente de mí y yo solo les quiero dar una felicidad, poner el nombre de México en alto.

Muy feliz gracias a Dios por estos dos goles que me dio, casi el tercero. Lo importante es que el equipo ganara, que siguíeramos aumentando nuestro ritmo. Seguir ganando, seguir mejorando y creo que partido a partido vamos haciendo eso.'' comentó a TV Azteca Deportes.

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Acoplado a Grecia

Por otro lado, el delantero de la Selección Mexicana de Futbol reveló cómo la ha pasado en sus primeros días en suelo helénico en esta aventura por Europa. ''Todo pasa muy rápido, hace unas semanas estaba jugando la Leagues Cup y ahora acá, eso es lo bonito del futbol.'', mencionó.

Finalmente, el goleador mexicano reveló que ya tiene hogar en Grecia, un gato y hasta una tortuga que se le metió al patio de su inmueble. Recuerda que podrás seguir los siguientes dos resultados de los partidos del Olympiakos (Liga y Europa League) por TV Azteca Deportes, además de tener las impresiones de la Hormiga gracias a Villa Villa.

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