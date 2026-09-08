ÚLTIMA HORA: Armando Hormiga González firma su primer doblete con el Olympiakos

Bien y de buenas le ha sentado a Armando González la Copa de Grecia, segundo tanto para el delantero mexicano con la playera del gigante helénico y poco a poco se va asentando en su nueva casa. El canterano de las Chivas del Guadalajara apareció al minuto 42 con un remate dentro del área chica para abrir el marcador y encaminar el triunfo de momento en el certamen coopero.

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La jugada comenzó en la esquina punta de la derecha, Filis remató a primer poste y el arquero no pudo rechazar de buena manera, acción que aprovechó de manera perfecta González para mandar el esférico al fondo de las redes. Con este tanto, la Hormiga sumó su segundo tanto en la Copa tras el hecho ante el AEL hace unos días.

Por otro lado, González buscará llenarle el ojo a José Luis Mendilibar de cara al partido ante el OFI Creta en la Superliga de Grecia y tener su primera titularidad en el torneo liguero. De momento, el Olympiakos lo gana por la mínima diferencia ante el Volos después de 45 minutos y veremos sí el mexicano puede aumentar su cuota goleadora.

Doblete de la Hormiga

Para la parte complementaria, González siguió en el terreno de juego y no desaprovechó la oportunidad. El futbolista mexicano cabeceó de manera perfecta a segundo poste para ampliar la ventaja y poner más cómodo el partido para el gigante del Pireo.