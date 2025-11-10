En México no lo valoraron y hoy este DT llevó a la gloria a un equipo extranjero: es campeón de una liga importantísima

"El fútbol siempre da revancha", es una de las frases más conocidas por los amantes del deporte y que parece aplicar bien a la carrera de Diego Mejía como entrenador. Tras ser despedido de Juárez a principios del año pasado, el mexicano logró encaminar su situación y hoy está de festejo tras consagrase campeón de la Canadian Premier League.

Luego de un paso por el olvido en la Liga BBVA MX , en el que como DT de los Bravos registró 16 derrotas en 28 partidos, Mejía recaló en el fútbol canadiense y tomó las riendas del Atlético Ottawa (club directamente vinculado a Atlético San Luis) con el sueño de dejar su huella.

Con tan sólo cinco años de historia, el equipo canadiense redondeó una participación para el recuerdo de la mano de Mejía, que culminó con la victoria por 2 a 1 de este domingo frente a Cavalry en la gran final. El partido lo tuvo todo: nieve, un golazo de chilena y prórroga.

Instagram Atlético Ottawa / @atletiottawa

Según señaló sitio Candian Soccer Daily, Mejía causó una fuerte división de opiniones entre los aficionados, por señalar en reiteradas ocasiones que su equipo era el mejor. Si bien algunos dudaban de él, este domingo calló cualquier tipo de critica al levantar el trofeo.

El periodista canadiense Charlie O'Connor-Clark reveló detalles de la intimidad del vestuario e incluso mostró un video en el que se ve a Mejía afirmar que su Atlético Ottawa es el mejor equipo que haya visto la liga. "¿Ahora puedo decirlo, verdad?", preguntó irónicamente el entrenador.

Somebody in the @atletiOttawa dressing room shouts “best team in the history of the league.”



Diego Mejía: “Now I can say it?!”#CanPL @onesoccer pic.twitter.com/Ls8FosDQhq — Charlie O'Connor-Clarke (@charliejclarke) November 10, 2025

El increíble gol de chilena de un mexicano que ayudo a Mejía a ser campeón en Canadá

Las cosas no empezaron bien en la final para Mejía y su equipo. Las pésimas condiciones climáticas entorpecían su juego, lo que fue aprovechado por el Cavalry para ponerse en ventaja. El panorama era oscuro para el Atlético Ottawa, hasta que una jugada lo cambió todo.

En el cierre del primer tiempo, el mexicano David Rodríguez (exjugador de Atlético San Luis) convirtió un tanto increíble de chilena para igualar las cosas. "El mejor gol en la historia de la Canadian Premier League", remarcó el narrador en medio del festejo.

GOAL 🦖



DAVID RODRIGUEZ ARE YOU KIDDING ME!!!!!!



BICYCLE KICK GOAL IN THE 2025 CANADIAN PREMIER LEAGUE FINAL TO LEVEL THINGS UP FOR @atletiOttawa 🤯🤯🤯



🔴 Watch the #CanPL final LIVE on OneSoccer, TSN & FuboTV pic.twitter.com/4RhNsBI4zH — Canadian Premier League (@CPLsoccer) November 9, 2025

Gracias a esa acrobacia, el club logró ir a la prórroga donde marcaría el segundo y lograría el primer título de su historia. "Se siente bien demostrar que el entrenador tenía razón", remarcó el futbolista tras la consagración.