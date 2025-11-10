La lista completa de entrenadores que despidieron de la Liga BBVA MX de cara a la Liguilla

La primera fase de la Liga BBVA MX llegó a su final y la tabla del Apertura 2025 tuvo como líder al Toluca, equipo que es el vigente campeón del torneo. Sin embargo, a otros equipos no les ha ido tan bien durante este inicio de temporada y cuatro fueron los entrenadores que fueron despedidos ante la falta de resultados. A continuación, la lista de todos los estrategas despedidos dentro del futbol mexicano.

Todos los entrenadores que fueron despedidos en la Liga BBVA MX 2025

Gonzalo Pineda (Atlas): Fue el primer entrenador en dejar su cargo. Pineda presentó la renuncia ante los altos mandos de los rojinegros luego de acumular cinco derrotas consecutivas en el inicio de temporada: 2 por Liga BBVA MX y 3 por la Leagues Cup. En su lugar, asumió Diego Cocca, quien afirmó que su equipo creció en los últimos partidos

Pablo Guede (Puebla): Luego de consumar 1 victoria y 4 derrotas en las primeras 5 jornadas del Apertura 2025, la institución de la Franja decidió terminar el contrato del entrenador argentino de forma anticipada. A pesar de haber clasificado a los cuartos de final de la Leagues Cup, no fue suficiente para convencer a la directiva ni a los aficionados del Puebla.

Eduardo Berizzo (Club León): El técnico argentino presentó su renuncia tras caer por 2-0 ante Juárez, en la Jornada 11 del Apertura 2025. Berizzo se fue de León dejando al equipo en la posición número 11 luego de cosechar 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. En su lugar, la Fiera contrato a Ignacio Ambriz.

Fernando Gago (Necaxa): El exentrenador de Chivas fue despedido de los Rayos luego de no conseguir meterse dentro del Play-In de la Liga BBVA MX. Su equipo empató ante Mazatlán en la Jornada 17 del Apertura 2025 y, con este resultado, no consiguió avanzar a la siguiente fase del torneo. Al no conseguir el objetivo, la directiva rescindió su contrato y ahora buscarán anunciar a su nuevo entrenador previo a la finalización de la Liguilla.

El Apertura 2025 podría tener hasta cinco entrenadores sin trabajo previo a la Liguilla

Con cuatro entrenadores ya despedidos, se podría sumar uno más a la lista. Se trata de Benjamín Mora, director técnico de Querétaro, quien finaliza contrato en diciembre y, según diversas fuentes, no renovará su vínculo con los Gallos Blancos. Incluso, en conferencia de prensa soltó: “Solo soy una herramienta para que ellos (los jugadores) puedan favorecer a su afición. Queda un partido más, probablemente ya no me vuelvan a ver", previo al juego ante Mazatlán por la fecha 16.