Mientras en Pumas UNAM gana 32 millones, este era el sueldo de Efraín Juárez jugando para Club América

En los últimos tiempos se ha comparado el salario de Efraín Juárez con el que supo tener Antonio Mohamed en Pumas UNAM. Sin embargo, hasta ahora no se había hablado acerca de cómo cambió el sueldo del ahora entrenador del Club Universidad Nacional con respecto al que supo tener cuando era futbolista del Club América, uno de los grandes de México y el continente.

Luego de que Efraín Juárez se sinceró sobre el penal no sancionado para Club América en el duelo contra los universitarios, muchos recordaron su paso como futbolista por el Nido, donde su salario era inferior a lo que gana hoy como entrenador. Pues ahora en Pumas recibe un sueldo cercano a los 32 millones de pesos anuales, mientras antes ganaba cerca de 10 millones de pesos.

El canterano de la UNAM es uno de los peores entrenadores con peor efectividad de partidos ganados|Pumas MX

De acuerdo a los datos no oficiales que trascendieron en El Futbolero y otros reportes, Efraín Juárez tiene un salario actual de 1.8 millones de dólares en el conjunto universitario. Mientras tanto, según la información de Capology, sitio especializado en salarios dentro del futbol, este ex jugador ganaba 590 mil dólares cuando jugaba en Club América, en la temporada 2012-13.

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¿Cuánto ganaría hoy Efraín Juárez si fuera jugador de Club América?

El sitio en cuestión, teniendo en cuenta la inflación en dólares y otros cálculos, asegura que Efraín Juárez ganaría casi 760,000 dólares en la actualidad si fuera jugador de las Águilas de Coapa. Es decir que, de todas maneras, seguiría ganando mucho más dinero como entrenador de Pumas que como jugador americanista.

Los números de Efraín Juárez como entrenador de Pumas UNAM

De acuerdo a Transfermarkt, los números del entrenador actual de Pumas UNAM han sido los siguientes:

Partidos dirigidos: 49

Victorias: 19

Empates: 15

Derrotas: 15

Los números de Efraín Juárez como futbolista del Club América

Siguiendo los mismos datos, el ex lateral derecho tuvo estos números cuando se desempeñaba como futbolista del América: