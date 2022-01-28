EN VIVO: Atlante vs Tapatío | Liga BBVA Expansión MX

Los "Potros de Hierro" del Atlante, actual campeón de la Liga BBVA Expansión MX, reciben al club Tapatío, en partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga BBVA Expansión MX, el cuadro de Jalisco es segundo general y buscará ampliar su gran inicio de torneo en el estadio azulgrana.

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Tapatío ganó en la jornada anterior a los Venados de Mérida, con ese resultado la escuadra rojiblanca suma 10 puntos, gracias a dos partidos ganados como local y uno de visitante, en los cuales anotó 5 tantos y no permitió goles en su marco.

Los visitantes resultaron un hueso duro de roer, pero la paciencia y el futbol ofensivo del conjunto jalisciense fueron las llaves para conseguir el triunfo, el cual llegó al minuto 80 por conducto de Paolo Yrizar, quien ha caído como anillo al dedo tras llegar como refuerzo bomba del equipo.

El cuadro de Jalisco es la mejor defensiva del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX y el defensa Gilberto Orozco fue incluido en el 11 ideal de la Jornada 3.

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Resultados destacados de la jornada 4 de la Liga BBVA Expansión MX

Tepatitlán 1-1 Tlaxcala FC

Venados 2-2 Pumas Tabasco

Mineros de Zacatecas 1-0 Cancún FC

Raya2 2- 0 Alebrijes de Oaxaca

Tampico Madero 1-1 Dorados de Sinaloa

Leones Negros 0-3 Correcaminos

Cimarrones 3-0 Atlético Morelia



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¿Cuándo y dónde ver Atlante vs Tapatío?

Se cierra la actuvidad de la jornada 4 de la Liga BBVA Expansión MX, en partido que podrás vivir por las pantallas de TV Azteca Deportes, este jueves 27 de enero en punto de 8:55 pm, por medio de las platafomras digitales, aztecadeportes.con y nuestra; la narración estará a cargo de Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens y el análisis de Omar Villarreal.