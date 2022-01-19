Ídolo de Pumas llegaría a la Liga BBVA Expansión MX

El Tlaxcala FC ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. Los Coyotes están en busqueda de un refuerzo de renombre, donde incluso han pretendido jugadores como Giovani dos Santos, o el nuevo futbolista del Mazatlán FC, Marco Fabián.

Con el mayor de los dos Santos, primero le hicieron una invitación en el famoso Día de los Inocentes, con un mensaje a través de sus redes sociales invitando al examericanista a vestir los colores del conjunto de la Liga BBVA Expansión MX.

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Luego, al ver que Fabián estaba ofreciendo sus servicios a los equipos del futbol mexicano, le hicieron un guiño para poder formar parte de las filas del Tlaxcala FC, oferta que el exseleccionado nacional rechazó para poder arriban al Puerto con los Cañoneros.

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Martín Bravo podría reforzar al Tlaxcala FC

Ahora, la nueva noticia la volvieron a dar por medio de su cuenta de twitter. Después de derrotar 1-0 a los Cimarrones, y con la emoción a flor de piel informaron: "Ganamos así que, les diré que pronto llegará una (rata) a Tlaxcala... es de (Argentina).

Esto dio a entender que Martín Bravo podría ser el flamante refuerzo que buscan los Coyotes. El exjugador de Pumas lleva por apodo "La Rata" y nació en Santa Fé, Argentina en 1986.

Este fichaje, marcaría el regreso de Bravo al futbol mexicano. El arribó con los felinos en 2008, donde fue campeón un par de veces en 2009 y 2011, para luego jugar con el León, Dorados, Santos y los Tiburones Rojos de Veracruz, su último equipo en la Liga BBVA MX, en 2018.

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De concretarse el fichaje, este podría ser el segundo ídolo del futbol mexicano que refuerza un conjunto de la Liga BBVA Expansión MX. El más recordado hasta el momento es Humberto Suazo, quien estuvo con los Raya2, plantel de los Rayados de Monterrey que disputan dicho certamen formativo.

