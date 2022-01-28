EN VIVO E-Prix de Diriyah de la Formula E 2022

Con gran expectativa se espera el arranque de un nuevo campeonato de la serie de monoplazas 100% eléctricos, la Formula E, en Ad Diriyah, con su importante parrilla de pilotos y equipos que darán el puntapié de salida para lo que se espera que sea otro emocionante año de carreras.

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Nyck de Vries defiende su corona

Nyck de Vries y el equipo Mercedes-EQ Formula E Team comenzarán la defensa del campeonato de pilotos y constructores que lograron juntos en la pasada temporada, con la particularidad que este será el año de despedida del fabricante alemán de la categoría.

“Estoy muy emocionado por empezar nuevamente. Ha pasado un tiempo. Ya pasaron seis meses desde Berlín y creo que hemos dejado eso atrás y estamos mirando hacia adelante con muchas ganas por una nueva temporada, nuevas oportunidades. Obviamente, estamos muy comprometidos con defender nuestros campeonatos”, dijo el piloto neerlandés este jueves en la previa del fin de semana.

Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, leads Maximilian Guenther (DEU), BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21 |Fórmula E

Jean-Eric Vergne busca volver al protagonismo

Como es habitual en la Formula E, resulta imposible predecir quiénes serán los principales contendientes al campeonato, pero entre ellos se espera que uno de los protagonistas sea el francés Jean-Eric Vergne, campeón en dos ocasiones.

“La temporada pasada fue mala en términos de resultados cuando la miras. Pero en término de puntos estuvimos muy cerca de los tres primeros puestos del campeonato, así que no puedo decir que haya sido una temporada terrible. Siento que hubo muchos altibajos, pero fue lo mismo para los otros equipos”, dijo el piloto de DS Techeetah.

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“El enfoque para este año es tratar de minimizar los errores, o tratar de no tener ninguno de hecho. Si miras el año pasado, si terminabas quinto cada carrera eras el campeón. Así que creo que la clave este año es no cometer errores, sumar puntos cada vez que podamos y cuando tengamos la oportunidad, vamos a ir por ello”, agregó.

Felix Da Costa busca repetir la hazaña del 2020

Antonio Felix da Costa, compañero de Vergne en DS Techeetah y también un antiguo campeón de la Fórmula E, se mostró ilusionado con este nuevo comienzo.

“Siempre es un momento muy emocionante, de mucha ansiedad pero de la buena, cuando llegamos a la primera carrera para empezar una nueva temporada. La temporada pasada no fue la mejor para nosotros, pero tuvimos algunos momentos muy especiales, algún, peroole positions, la victoria en Mónaco y peleando por el campeonato hasta el último día. Y eso lo veo como puntos positivos”, comentó.

Horario y dónde ver el E-Prix de Diriyah de la Formula E 2022

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