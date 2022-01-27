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Fútbol

Cargados y eléctricos: Arranca la Formula E 2022

El E-Prix de Diriyah abrirá el telón de la temporada 2022 de la Formula E este viernes 28 y sábado 29, prometiendo emociones y mucha competencia.

E-Prix de Londres R13 y R14, Fórmula E
Los mejores momentos del fin de semana de la Fórmula E en Londres, en donde Jack Dennis y Alex Lynn se alzaron con los triunfos.|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

La temporada 8 de la Formula E arranca este viernes con una doble ronda desde Arabia Saudita con el E-Prix de Diriyah, una carrera nocturna con bastantes complicaciones para los pilotos, como el de tener que lidiar con la arena del desierto en la pista.

Equipos y pilotos

Para este año ha habido muchos cambios, pues ya no serán 12 equipos y 24 pilotos. Ahora solo habrá 11 escuderías con 22 hombres al volante. Audi decidió retirarse y otros como Andretti perdieron a su socio manufacturero como lo era BMW y ahora compiten como equipo privado en su totalidad.

Solo cinco escuderías mantuvieron a su mancuerna de conductores, Mercedes, Jaguar, Ds Techetah, Envision y Porsche.

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Habrá 3 novatos en la categoría. Los nombres de Antonio Giovinazzi, ex Formula 1 con Alfa Romeo, ahora se verá en Dragon Penske; Oliver Askew dejó la Indy Car para enrolarse con Andretti y el multiganador en F2 Dan Ticktum se incorpora a NIO 333. Desafortunadamente Norman Nato, René Rast, Alex Lynn y Tom Blomqvist no están más en el serial eléctrico.

El nuevo reglamento

Reglamentación novedosa en pro de más espectáculo siempre ha sido una primicia para la Formula E, y por ello decidieron cambiar su formato de clasificación.

En la primera parte se dividirán a los 22 pilotos en 2 grupos de 11 cada uno, y durante 12 minutos tratarán de hacer su mejor tiempo, los cuatro mejores de cada pelotón califican a cuartos de final donde se batirán en duelos 1 vs 1 con otro piloto de los 8 mejores. El vencedor de cada match avanzará a semifinales y así se eliminarán hasta llegar a la final en la que se decidirá quién sale desde la pole position, además de adjudicarse tres puntos.

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Otras modificaciones a los estatutos incluyen el aumento de 200 Kw de potencia a 230 Kw durante la carrera en modo normal, habrá 3 nuevas sedes, Yakarta, Vancouver y Seúl. Los E-prix ahora pueden durar hasta 55 minutos más una vuelta y esto dependerá de la salida a pista del safety car, por cada minuto que el safety car incursione en la carrera se repondrán 45 segundos hasta un máximo de 10 minutos por carrera.

Horario y dónde ver la Formula E EN VIVO

Así arrancará la Formula E y la podrás disfrutar a partir de este viernes 28 de enero en punto de las 10:50 AM, a través del portal aztecadeportes.com y nuestra app oficial.

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