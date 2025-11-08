Muchos aún no conocen cuál es el sueldo real de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana: el dato exacto

Gilberto Mora deslumbró a todo el mundo con su rendimiento durante el Mundial Sub-20 2025 jugado en Chile y actualmente se encuentra recuperándose de una lesión ósea que sufrió en su mano izquierda . Si bien muchos pueden pensar que el juvenil de 17 años tiene uno de los salarios más elevados de la Liga BBVA MX, esto realmente no es así y sus ingresos son verdaderamente bajos.

Distintas fuentes locales indican que Gilberto Mora estaría cobrando unos 2,4 millones de pesos mexicanos al año en Xolos de Tijuana. Esto significa unos $200,000 pesos mensuales, siendo uno de los sueldos más bajos de toda la Liga BBVA MX. La justificación de su bajo salario recae en su corta edad, pues Mora aún no ha renovado su contrato con Xolos y mantiene unos números desactualizados. Por otro lado, el ‘Loco’ Abreu reveló cuándo regresaría Gilberto Mora a jugar .

Para ofrecer contexto, Keylor Navas recibe unos 2 millones de dólares al año en Pumas, una cifra que incluso está lejos de los salarios más elevados de la Liga BBVA MX. Si se convierte el sueldo de Gilberto Mora a dólares, el joven mediocampista estaría recibiendo alrededor de $130,000 USD por año en Tijuana, una cifra realmente pequeña para las cifras que se manejan dentro del futbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR:



Gilberto Mora, en la órbita de clubes europeos

La joya de la Selección Mexicana es buscada por varios equipos de Europa. En las últimas semanas, se habló de intereses por parte del Manchester United, Real Madrid, Barcelona, entre otros. Según diversos reportes, la directiva del Tijuana solicitaría alrededor de 30 millones de dólares (26 millones de euros) por la salida de Gilberto Mora.

El rendimiento de Gilberto Mora a lo largo del Apertura 2025

Gilberto Mora lleva 11 partidos disputados en lo que va de Apertura 2025 y logró marcar 3 goles y repartir 1 asistencia. Si bien sus números no son exorbitantes, su aporte más importante dentro del terreno de juego es su creatividad para armar las jugadas ofensivas que luego derivan en gol de su equipo. Según SofaScore, Mora es el segundo mejor jugador de Xolos, con una puntuación promedio de 7.20 sobre 10.