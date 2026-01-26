El Real Madrid lo fichó como estrella, lo desecharon y ahora es la estrella del futbol francés

Endrick volvió a ser la gran noticia de la jornada, ya que el delantero brasileño, cedido por el Real Madrid al Olympique Lyonnais, firmó un hat-trick en la victoria del Lyon por 2-5 ante el Metz, demostrando una adaptación inmediata al futbol francés y encabezando la goleada visitante. La actuación incluyó una definición temprana para abrir el marcador, un segundo tanto tras una transición y la culminación del triplete desde el punto de penalti tras una falta provocada por él mismo.

¿Por qué llegó Endrick al Lyon de la Ligue 1?

La cesión de Endrick al Lyon, formalizada en el mercado invernal, tenía como objetivo ofrecerle minutos y recuperar confianza tras una etapa complicada en el Real Madrid; en Francia está aprovechando la oportunidad con creces y ya suma un volumen de participación goleadora notable en sus primeros compromisos con el club. El acuerdo con el club francés se anunció como una cesión hasta final de temporada, sin opción de compra, y con el objetivo explícito de activar su progresión competitiva.

Más allá de los goles, el partido dejó impresiones tácticas favorables para el brasileño, Lyon mostró soltura ofensiva, liberó a Endrick para que recibiera en zonas de desborde y explotó su velocidad para generar desajustes en la defensa rival. Metz, situado en la parte baja de la tabla, no pudo contener las transiciones rápidas del visitante y sufrió en varios pasajes del encuentro. La contundencia del marcador reafirma la mejoría colectiva del Lyon cuando el brasileño aparece como referencia ofensiva.

El renacer de Endrick en el futbol francés

El propio Endrick calificó la jornada como “increíble” y confesó que se trata del primer hat-trick de su carrera, además de anunciar que guardará el balón del partido como recuerdo. Sus declaraciones reflejan ilusión y ambición; tanto afición como cuerpo técnico han destacado su mentalidad competitiva y su deseo de aprovechar la cesión para volver más preparado a su club de origen.

En términos de impacto a corto plazo, la exhibición de Endrick no solo suma goles al casillero personal, sino que también dinamiza la candidatura del Lyon en la lucha por los puestos altos de la Ligue 1; la explosión del joven atacante añade opciones ofensivas que el equipo puede aprovechar en las próximas jornadas y en las competiciones continentales donde esté involucrado.

