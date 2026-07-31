Enfrentó a México en el Mundial 2026 y ahora fue echado de su selección

Los cambios de varias selecciones continúan tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este caso, uno de los equipos nacionales que se enfrentó a México anunció la salida oficial de su entrenador. Nos referimos a Hugo Broos, quien salió de manera oficial de la Selección de Sudáfrica tras sumar 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas dentro del torneo mundialista.

El papel de Hugo Broos al mando de los Bafana Bafana fue destacado debido a que logró la clasificación de un Mundial luego de 16 años de ausencia. Si bien su inicio no fue el esperado tras perder ante México en el partido inaugural por 2 a 1, Sudáfrica logró clasificar a los Dieciseisavos de Final para caer ante Canadá 1 a 0.

Hugo Broos salió oficialmente de la Selección de Sudáfrica|Jose Luis Melgarejo

Así fue la despedida de Hugo Broos de la Selección de Sudáfrica

Dentro de la Federación Sudafricana de Futbol dejaron un emotivo mensaje a Hugo Broos para anunciar su fin de ciclo como entrenador, destacando el paso del entrenador belga como el de una figura que dejó huella dentro de la historia del balompié sudafricano.

El registro de Hugo Broos en Sudáfrica consta de 60 partidos dirigidos, con 29 victorias, 19 empates y 12 derrotas, logrando una clasificación histórica al quedar en el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones en el año 2023.

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El día que Hugo Broos elogió a la Selección Mexicana

Sudáfrica inauguró nuevamente una Copa Mundial de la FIFA™ ante México. El partido se definió 2 a 0 a favor de los pupilos de Javier Aguirre. En la rueda de prensa post partido, Hugo Broos no dudó en elogiar la intensidad de sus jugadores y destacar la calidad de la Selección Mexicana.

México venció 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

|Mexsport

"No creo que haya habido un bajón en el nivel de mis jugadores. Es simplemente que este nivel es mucho más alto que aquel en el que solemos jugar. Nos enfrentamos a un equipo muy bueno”, comentó el entrenador belga.

