Enner Valencia: el altísimo salario del delantero de Pachuca que fracasó ante México en el Mundial 2026

Tras la jornada donde los aficionados mexicanos jugaron su propio partido ante los jugadores ecuatorianos, la Selección Nacional de México le ganó 2-0 a Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y avanzó a los Octavos de Final. Los sudamericanos causaban cierto temor Enner Valencia, pero fracasó pese a su gran salario en Pachuca.

De acuerdo a los datos de Aiscore, sitio especializado en salarios y finanzas en el futbol, Enner Valencia tiene un salario aproximado de 1.2 millones de dólares en el Pachuca. Mientras él fracasó ante México, Roberto Alvarado de Chivas triunfó con una asistencia.

|Reuters

El salario de Enner Valencia en Pachuca en pesos mexicanos

La cifra del salario de Enner Valencia representa un sueldo cercano a 22 millones de pesos mexicanos para el ecuatoriano en los Tuzos. A pesar de ser de los mejores pagados del equipo hidalguense, su nivel contra la Selección Mexicana no estuvo a la altura de lo esperado por Ecuador.

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Así jugó Enner Valencia en México vs. Ecuador

Puntuación: 6.0

6.0 Minutos jugados: 90

90 Goles: 0

0 Asistencias: 0

0 Tiros totales: 0

0 Tiros a puerta: 0

0 Fuera de juego: 1

1 Posesión perdida: 4

4 Regates intentados (completados): 0 (0)

0 (0) Precisión en los pases (%): 4/4 (100%)

Enner Valencia protagonizó una pelea con Luis Quiñones|Crédito: Pachuca / X

Los números de Enner Valencia en Pachuca

Según BeSoccer, estos han sido las estadísticas de Enner Valencia, futbolista de 36 años, jugando con Pachuca en la Liga BBVA MX y otras competencias:

Partidos jugados: 47

Titularidades: 37

Goles convertidos: 26

Asistencias aportadas: 1

Los resultados de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2

México 3-0 Chequia — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — dieciseisavos de final

Los resultados de Ecuador en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Ecuador 0-1 Costa de Marfil — Jornada 1

Ecuador 0-0 Curazao — Jornada 2

Ecuador 2-1 Alemania — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — dieciseisavos de final

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