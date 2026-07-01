Enner Valencia: el altísimo salario del delantero de Pachuca que fracasó ante México en el Mundial 2026
El futbolista de la Liga BBVA MX tuvo un pésimo rendimiento en el partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Ecuador
Tras la jornada donde los aficionados mexicanos jugaron su propio partido ante los jugadores ecuatorianos, la Selección Nacional de México le ganó 2-0 a Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y avanzó a los Octavos de Final. Los sudamericanos causaban cierto temor Enner Valencia, pero fracasó pese a su gran salario en Pachuca.
De acuerdo a los datos de Aiscore, sitio especializado en salarios y finanzas en el futbol, Enner Valencia tiene un salario aproximado de 1.2 millones de dólares en el Pachuca. Mientras él fracasó ante México, Roberto Alvarado de Chivas triunfó con una asistencia.
El salario de Enner Valencia en Pachuca en pesos mexicanos
La cifra del salario de Enner Valencia representa un sueldo cercano a 22 millones de pesos mexicanos para el ecuatoriano en los Tuzos. A pesar de ser de los mejores pagados del equipo hidalguense, su nivel contra la Selección Mexicana no estuvo a la altura de lo esperado por Ecuador.
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Así jugó Enner Valencia en México vs. Ecuador
- Puntuación: 6.0
- Minutos jugados: 90
- Goles: 0
- Asistencias: 0
- Tiros totales: 0
- Tiros a puerta: 0
- Fuera de juego: 1
- Posesión perdida: 4
- Regates intentados (completados): 0 (0)
- Precisión en los pases (%): 4/4 (100%)
Los números de Enner Valencia en Pachuca
Según BeSoccer, estos han sido las estadísticas de Enner Valencia, futbolista de 36 años, jugando con Pachuca en la Liga BBVA MX y otras competencias:
- Partidos jugados: 47
- Titularidades: 37
- Goles convertidos: 26
- Asistencias aportadas: 1
Los resultados de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:
- México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1
- México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2
- México 3-0 Chequia — Jornada 3
- México 2-0 Ecuador — dieciseisavos de final
Los resultados de Ecuador en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:
- Ecuador 0-1 Costa de Marfil — Jornada 1
- Ecuador 0-0 Curazao — Jornada 2
- Ecuador 2-1 Alemania — Jornada 3
- México 2-0 Ecuador — dieciseisavos de final
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