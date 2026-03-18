Enorme sequía de Rayados de Monterrey: las 17 eliminaciones que le negaron ser campeón

Mientras que Rayados de Monterrey podría definir pronto qué pasará con este importante directivo, lo cierto es que “La Pandilla” ha disputado 17 torneos oficiales en los que no pudo levantar un título a pesar del buen dinero que recaudó en los últimos tiempos.

Desde hace aproximadamente 5 años que el CF Monterrey no consigue un título oficial ya que ha perdido todo lo que disputó desde el 2021 a esta parte, contando la Liga BBVA MX, la Leagues Cup, la Concacaf Champions Cup y el Mundial de Clubes. De hecho, despidió a Domènec Torrent como entrenador y Rayados tiene a Nicolás Sánchez junto a dos ex estrellas.

Rayados quedó campeón en el 2019 de la Liga de Campeones de la CONCACAF.|@Rayados

La última consagración de Rayados de Monterrey

El último título de Rayados de Monterrey fue el de la CONCACAF Champions League 2021, en la cual se impuso ante el Club América en el Estadio BBVA de Guadalupe. Fue 1-0 con gol de Rogelio Funes Mori a los 9 minutos de juego, en un partido único de 90 minutos, donde La Pandilla fue local por haber terminado mejor ubicado en la tabla de puntos totales.

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Los 17 títulos que perdió Rayados de Monterrey

Concacaf Champions Cup 2026: eliminado por Cruz Azul en octavos de final, 4-3 global (2-3 y 1-1). Mundial de Clubes 2025: eliminado por Borussia Dortmund en octavos de final, 2-1. Apertura 2025: eliminado en semifinales por Toluca, 3-3 global (1-0 y 2-3; perdió por la posición en la tabla). Leagues Cup 2025: eliminado en fase de grupos tras caer ante Charlotte FC (2-0). Concacaf Champions Cup 2025: eliminado en cuartos de final por Vancouver Whitecaps, 3-3 global (perdió por goles de visitante). Clausura 2025: eliminado en cuartos de final por Toluca, 4-4 global perdió por posición en la tabla). Apertura 2024: subcampeón tras perder la final ante Club América, 3-2 global. Leagues Cup 2024: eliminado en fase de grupos tras caer ante Austin FC (2-0) y empatar con Pumas UNAM (1-1, derrota 3-0 en penales). Concacaf Champions Cup 2024: eliminado en semifinales por Columbus Crew, 5-2 global (2-1 y 3-1). Clausura 2024: eliminado en semifinales por Cruz Azul, 2-2 global (0-1 y 1-2; perdió por mejor posición en la tabla).

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