Rayados de Monterrey podría definir pronto qué pasará con este importante directivo

Rayados no termina de encontrar la solución al mal momento que atraviesa en este inicio de 2026. La directiva tomó la responsabilidad de despedir a Domenec Torrent, entrenador que tomó el proyecto a mediados del año pasado. Sin embargo, Nicolás Sánchez tampoco ha traído soluciones a Sultana del Norte y Monterrey sigue buscando la raíz del problema. En este contexto, José Antonio ‘Tato’ Noriega sería el próximo apuntado.

Diversos reportes aseguran que la cúpula directiva de Rayados está considerando un cambio en su dirección deportiva tras arrastrar resultados más que negativos. Ahora mismo, el equipo se encuentra fuera de los mejores 8 en la tabla general del Clausura 2026 y vienen de ser eliminados en la Concacaf Champions Cup a manos de Cruz Azul en Octavos de Final. Por este motivo, evaluan una salida inmediata del Tato Noriega.

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El posible reemplazo del Tato Noriega en Rayados de Monterrey

Ante esta situación, la información indica que Fernando Hierro es el principal candidato a ocupar la dirección deportiva de Rayados de cara al futuro. El ex-jugador del Real Madrid ya cuenta con experiencia en el rubro dentro del futbol mexicano tras haber ocupado el cargo de director deportivo en Chivas de Guadalajara. De esta manera, el español podría poner fin al ciclo de Noriega en Monterrey, el cual comenzó en octubre de 2022.

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El trabajo de Fernando Hierro en Chivas

Hierro asumió a la dirección deportiva de Chivas en septiembre de 2022 tomando el lugar de Ricardo Peláez. Una de sus primeras decisiones importantes fue contratar al director técnico serbio Veljko Paunović. Bajo su dirección, el equipo rojiblanco alcanzó la final del Clausura 2023, torneo en el que terminó cayendo frente a Tigres de la UANL.

Durante su gestión también concretó el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, fichaje que en un principio generó expectativa en la afición del Guadalajara, pero su segundo ciclo no fue como esperaba.

No obstante, la falta de resultados a principios de 2024 le pasaron factura a Fernando Hierro, quien terminó dejando su cargo en el mes de mayo para asumir como director deportivo del Al-Nassr de Arabia Saudita, equipo donde juega Cristiano Ronaldo y donde aún trabaja a día de hoy.

Un ciclo sin resultados

Desde la asunción de Noriega como director deportivo del cuadro regio, cuatro fueron los entrenadores que pasaron por la institución. Víctor Manuel Vucetich, Fernando Ortiz, Martín Demichelis y el recién despedido Domenec Torrent fueron los técnicos elegidos por Tato, pero ninguno de ellos logró ser campeón con Rayados.

El que más cerca estuvo fue Demichelis, quien consiguió llegar a la final del Apertura 2024. Sin embargo, debido a malos resultados y diferencias con jugadores del plantel, tomaron la decisión de destituirlo en mayo de 2025. Monterrey no consigue ganar la Liga BBVA MX desde diciembre de 2019, una sequía que parece extenderse y que el club buscará resolver con un posible cambio en la dirección deportiva.

