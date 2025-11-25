¡Insólito! Dejó la política en México para unirse al futbol y hoy llega a Europa

Existen casos en los que futbolistas deciden irrumpir en el mundo de la política, luego de haber puesto fin a sus carreras profesionales . Sin embargo, Enrique Alfaro dio vuelta la ecuación y, tras estar más de 20 años ligado a cargos políticos, tomó la decisión de dejar el rubro para comenzar con un nuevo sueño: ser una figura destacada dentro del mundo del futbol como entrenador.

Enrique Alfaro llega a Europa como auxiliar técnico

Enrique Alfaro, quien fue gobernador de Jalisco durante los años 2018-2024, anunció que se sumará al cuerpo técnico del Real Valladolid como asistente de Guillermo Almada, director técnico que compite en LaLiga Hypermotion, la segunda división del futbol español, y que supo dirigir al Pachuca, equipo que viene de ser eliminado del Play In en la Liga BBVA MX .

Crédito: @EnriqueAlfaroR / X Enrique Alfaro se suma al cuerpo técnico de Real Valladolid

La razón por la que Enrique Alfaro decidió dejar la política por el futbol

El exfuncionario reveló que esta nueva etapa en su vida comenzó hace un par de años: “Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida”, contó en redes sociales. Posteriormente, explicó que su motivación por la política había llegado a su límite.

Por este motivo, necesitaba reconectar con algo que le generara impulso y así fue como el futbol llegó a su vida: “Mis ganas y mi entusiasmo por la política se habían agotado. Quería reinventarme… Por eso decidí que dedicaría los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el futbol”.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



La preparación de Enrique Alfaro para ser entrenador de futbol

Según reportes, Alfaro completó el curso de entrenador en el campus virtual de la ATFA de Argentina y realizó prácticas en las fuerzas básicas de Chivas. Posteriormente, viajó a Europa para continuar con su formación. A mediados de este 2025, anunció que había finalizado una etapa de preparación en Rotterdam.

Sin embargo, eso no es todo, ya que el exgobernador reveló que ingresó al Máster en Dirección de Fútbol de la Universidad del Real Madrid, programa que lo catapultó a formar parte de la estructura del futbol europeo. Ahora, sumará su primera experiencia oficial en el Real Valladolid, equipo que busca regresar a la primera división de España.

Hace 3 años decidí que al final de mi gobierno dejaría la política para dedicarme a mi otra pasión: el fútbol. Hoy he dado un paso muy importante para mi en este nuevo camino. He terminado el Máster en Dirección de Fútbol en la Universidad del Club más importante del mundo: el… pic.twitter.com/LuDPdYN41T — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 12, 2025

Guillermo Almada cuenta cómo fue la contratación de Enrique Alfaro

Los medios de comunicación le consultaron a Almada sobre la incorporación de Alfaro a su cuerpo técnico y el exPachuca brindó detalles de cómo fue su llegada: “Lo conocía de su actividad pública en México, no personalmente. Es una inquietud que tuvo el club, poder sumarlo, nosotros evaluamos por gente conocida que tenemos y está completando sus estudios, haciendo la pasantía que precisa para completar y aceptamos la inquietud que tenía la institución en sumarlo a nuestro cuerpo técnico.

No solo en lo futbolístico. Hay relaciones vividas a diario que también él puede aportar por el cargo público que desempeñó y el aporte que puede hacer en las relaciones individuales y grupales”, sentenció.