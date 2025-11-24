Pumas ya tendría elegido a su próximo entrenador: la romperían con él en el Clausura 2026

El 2025 de Pumas fue para el olvido y la plantilla ya se encuentra de vacaciones luego del fracaso del Play In del Apertura 2025 . Efraín Juárez no logró imponer su sello durante este tiempo y el equipo se quedó con las manos vacías, sin poder ingresar a la Liguilla. En este contexto, la directiva estaría muy cerca de anunciar al entrenador que estará al mando del primer equipo de cara al Clausura 2026.

Pumas anunciaría la continuidad de Efraín Juárez para el Clausura 2026

Reportes indican que la renovación de Efraín Juárez estaría prácticamente definida en Pumas. Si bien es cierto que el club aún no ha realizado el anuncio oficial, el periodista César Luis Merlo, expresó que la directiva de Universidad habría tomado la decisión de respaldar al estratega mexicano a pesar de la eliminación frente a Pachuca. Además, el director técnico estaría al frente de la renovación de Pumas de cara al 2026 .

Instagram Pumas UNAM / @pumasmx

Esta noticia tomó por sorpresa a la afición auriazul, pues muchos esperaban una renovación en el banquillo, pero esta decisión es una muestra de los ideales del club, buscando una estabilidad y un proyecto a largo plazo. El impacto fue aún más fuerte luego de la dura derrota por 3-1 frente a Pachuca en el Play In del Apertura 2025, resultado que para gran parte de la afición fue definitorio respecto al futuro de Efraín Juárez.

TE PUEDE INTERESAR:



Los años que lleva Pumas sin ser campeón de la Liga BBVA MX

La derrota frente a los Tuzos significó extender la racha sin títulos de Liga BBVA MX para los Felinos. Resulta que tras ser eliminado del Apertura 2025, Pumas cumplirá 15 años sin ser campeón del futbol mexicano. Resulta que el último campeonato del conjunto auriazul fue el Clausura 2011, torneo en el que lograron derrotar a Monarcas Morelia en la definición. Ahora, la directiva apostará por Efraín Juárez para luchar por el Clausura 2026.

Efraín Juárez estará al mando de la reestructuración de Pumas en 2026

El mercado invernal será clave para Pumas, pues habrá muchos cambios. Hasta cinco futbolistas podrían dejar el club en el mercado invernal y, según reportes, Efraín Juárez buscaría cerrar la contratación de un delantero centro y un extremo, ambos extranjeros. Sin embargo, esto será el inicio de una reconstrucción dentro de Universidad.