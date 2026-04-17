“Entregarme a Dios”: estrella de Pumas UNAM cuenta el momento más duro de su carrera

Mientras muchos se preguntan si es realmente tan bueno Philippe Coutinho para llegar a Pumas, hubo un refuerzo del conjunto de la UNAM para este Clausura 2026 vivió un momento durísimo en su carrera. De hecho, recientemente sostuvo que debió “entregarse a Dios” puesto que sintió que “no estaba viviendo el propósito por el que estaba en la Tierra”. Durísimo.

Así como se habla de que Efraín Juárez podría ser el mejor DT de la historia de Pumas, este entrenador pidió como refuerzo en el Clausura 2026 a Uriel Antuna, quien tuvo una durísima historia de superación que contó recientemente. El ex Tigres reveló: “Fue un momento complicado en mi carrera, un momento muy duro familiarmente que me orilló a entregarme a Dios prácticamente”.

El extremo de 28 contó: “Me hizo entender que no estaba viviendo el propósito por el cual estaba acá en la tierra. Me hizo ver muchas cosas que no estaba viendo, valorar muchas cosas que no estaba valorando. Pensar que podía vivir la vida como me diera la gana no era la manera. No era el propósito que tenían para mí en esta vida”.

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Uriel Antuna y cómo le impactó la fama en su carrera

“Cuando eres muy joven y te pasa todo eso: la Selección, la fama, puede ocurrir. Está comprobado que no estamos acostumbrados a eso y creo que una de las cosas que viví fue justamente el ego. Muchas veces nos creemos intocables, creemos que somos más que los demás”, expresó el futbolista de Pumas UNAM y canterano de Santos Laguna.

Uriel Antuna of Pumas during the round one second leg match between Pumas UNAM and San Diego FC as part of the CONCACAF Champions Cup 2026, at Olimpico Universitario Stadium on February 10, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Es evidente que su fuerte salto de popularidad fue una de las cosas que más le costaron a Antuna en su carrera, pues así lo afirmó él mismo. “La fama a veces nos rebasa, más siendo jóvenes. No es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. A mí me pasó con el dinero, la fama y los lujos que me sobrepasaron”, contó en Fox.

“Me hubiera gustado que alguien me dijera: ‘Te estás resbalando’, pero me tocó aprender a la mala y lo agradezco porque me hizo ver muchas cosas, valorar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. El futbol se va rápido, pero si no vives el presente se va aún más rápido. Disfrutar cada entrenamiento, cada partido, cada día”, finalizó.

Los números de Uriel Antuna en Pumas UNAM

De acuerdo a las cifras que mostró BeSoccer, sitio especializado en estadísticas en el futbol, los números de Uriel Antuna en Pumas UNAM son estos: