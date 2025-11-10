¡OFICIAL! El duro castigo que recibe Pachuca en el Play-in por perder ante Santos Laguna

Con todos los partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 ya disputados, Pachuca se enfrentaba a Santos Laguna en el Estadio Corona dependiendo de sí mismo para quedar en la 7ª posición de la Liga BBVA MX y tener un lugar de privilegio en el Play-In. Sin embargo, los Tuzos no lo lograron y ahora es oficial que tendrán un duro castigo deportivo.

Por el formato que tiene el Play-In (que tiene fecha de comienzo) para el ingreso a la Liguilla, quedar en el 9º o 10º lugar (Pachuca y Pumas UNAM) de la tabla de posiciones resultaba mucho peor que quedar 7º u 8º (Tijuana y Juárez). ¿Por qué? Porque el noveno y el décimo están obligados a ganar dos partidos para meterse en los playoffs, en lugar de uno.

Pachuca, en el 9º lugar del Play-In

El formato del Play-In explicado al detalle

Los dos equipos que terminen en la posición número 7 y 8 del Apertura 2025 se enfrentarán entre sí.

El ganador del encuentro entre el 7º y el 8º jugará los playoffs.

El perdedor del duelo entre el 7º y el 8º jugará vs. el ganador del duelo entre el 9º y el 10º.

El ganador del partido entre el 9º y el 10º deberá jugar contra el perdedor del juego entre el 7º y el 8º para definir el último clasificado a los playoffs.

El perdedor del duelo entre el 9º y el 10º queda eliminado del Play-In, sin una segunda oportunidad.

¿Por qué Pachuca desperdició una posibilidad de oro ante Santos Laguna?

Santos Laguna arribaba al partido sabiendo que no tenía posibilidades de entrar al play-in, pues Pumas había hecho su tarea ganándole a Cruz Azul. Es decir, estaba todo dado para que Pachuca ganara y subiera al séptimo puesto, pero nada de eso ocurrió. El partido terminó 1-0 con gol del argentino Bruno Amione y sentenció a los Tuzos al 9º lugar.

Pumas y Pachuca serán rivales en el Play-In

Si Pachuca quedaba 7º, tenía dos posibilidades para entrar a la Liguilla: ganarle al 8º y clasificar directo o perder y luego vencer al ganador entre el 9º y el 10º lugar de la Liga BBVA MX. Sin embargo, ahora tendrá que ganar dos partidos si quiere jugar los playoffs y soñar con ser campeón.

