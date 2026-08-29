Los entrenadores coinciden: “El Maratón CDMX 2026 es uno de los más difíciles del mundo por el aire”

El Maratón CDMX tiene una complejidad especial que lo convierte en una de las pruebas más complicadas del mundo, de acuerdo con los entrenadores, y es que correr a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar requiere de una adaptación y entrenamientos especiales debido a la falta de oxigeno en el aire que puede afectar a corredores que no estén preparados para las circunstancias.

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"El Maratón CDMX es uno de los más difíciles por el aire"

Los corredores que participen en el Maratón CDMX 2026 y que no sean originarios de la Ciudad de México, tendrán que enfrentarse a retos que posiblemente no encuentren en otras sedes como la contaminación en el aire, pero especialmente la altitud de la capital mexicana que lo vuelve una prueba aun más exigente.

De acuerdo con William Cortés, entrenador persona y experto en running, el maratón de la Ciudad de México es uno de los más complicados del mundo debido a la falta de oxigenación que experimenta el cuerpo al encontrarse a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

"(El Maratón CDMX) Es uno de los más difíciles por el aire, la ciudad está a 2240 metros sobre el nivel del mar generando que en el aire haya menos presión de oxígeno. Si no tienes una buena base aeróbica o no estás previamente entrenado eso te va a pesar porque no vas a poder oxigenarte bien, tus músculos no van a reaccionar de forma eficiente y la fatiga aparecerá antes de lo previsto, a parte de que el terreno tiene descensos, planicies y altura", señaló Cortés en entrevista para Azteca Deportes.

Para encarar la prueba de la mejor manera es necesario tomar en cuenta ciertos factores previos como la hidratación, alimentación, descanso y conocimiento del terreno que ayudarán a los competidores a rendir mejor en la prueba.

"Hay que tener conciencia de que no es un juego, hay que tener responsabilidad para ti; tu cuerpo es tu templo y debes cuidarlo. Ir hidratado, descansado, con una alimentación ligera antes de correr y previamente un historial médico conocible que esté sano. Llevar un buen calzado, buena ropa y buena actitud. Mentalizados en que el cuerpo va a comenzar a correr, pero confiando en tu entrenamiento. Conocer la ruta, conocer el tipo de suelo, porque todo eso ayuda a tener un control de la carrera. Saber dosificarse, no quemarte al principio de la carrera y que no gane la emoción al pasar en zonas de porras, las porras ayudan a aumentar el ánimo pero no nos dan kilómetros", detalló en el entrenador.

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