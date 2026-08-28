William Cortés, experto en running: “Una persona promedio puede correr el maratón, pero no sería responsable. Necesitas hasta 18 meses para correrlo”

Este domingo 30 de agosto se celebrará el Maratón de la Ciudad de México 2026 con cerca de 30 mil corredores inscritos para la exigente prueba del atletismo y aunque muchas personas se han preparado durante años para esta competencia, otros más buscarán vivir la experiencia por primera vez tratando de llevar sus cuerpos al límite.

Te puede interesar: David Beckham: así luce el futbolista inglés que triunfó como modelo

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

Esto es lo que debes saber antes de correr la Maratón de la CDMX 2026 si eres principiante

Durante los últimos años, el running se ha popularizado entre personas que buscan realizar alguna actividad física y el maratón puede resultar en su prueba culminante para poner a prueba sus capacidades físicas; sin embargo, es importante tomar en cuenta algunas cuestiones para evitar lesiones.

William Cortés, entrenador personal con especialidad en running, detalla que, si bien cualquier persona puede correr un maratón, se necesitan hasta 18 meses de preparación para evitar cualquier riesgo de lesiones o cuestiones que pongan en riesgo la integridad de un corredor.

"Todo cuerpo es distinto y no todo cuerpo se adapta de la misma manera. Va a depender del tipo de persona, de sus hábitos, edad, estilo de vida, si es una persona con entrenamiento previo; sin embargo, una persona promedio puede terminar el maratón con determinación, pero si lo quieres hacer de manera responsable con tu cuerpo hay que tener establecidos ciertos criterios y meses de entrenamiento. Para una persona principiante, lo recomendable es un entrenamiento de 12 a 18 meses porque la parte fisiológica tardará en adaptarse a estas cargas de entrenamiento", detalló Cortés en entrevista para Azteca Deportes.

A pesar de que los 42 kilómetros y 195 metros de distancia que requieren una maratón pueden resultar posibles para una persona sin preparación previa, lo cierto es que el resultado puede ser abrumador con calambres, lesiones y mareos que pueden extenderse por algunos días tras realizar la prueba.

"Una persona promedio puede correr un maratón y terminarlo, pero no sería una forma responsable con tu propio cuerpo porque no está preparado para recibir esta carga de ejercicio. Puedes terminarlo, pero no de la mejor manera ni sintiéndote bien, seguramente acabarás mareado, con vómito y mucho dolor y al día siguiente ni hablar, podrías llegar a lesionarte", señaló el experto.

Estas son las recomendaciones para una persona que correrá por primera vez el maratón de la CDMX 2026

Correr un maratón no es cualquier cosa, por lo que el experto en running hace algunas recomendaciones para terminar de la mejor manera y evitar sufrir lesiones o desgaste que te impidan completar la prueba ya que la distancia equivale a caminar desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta las pirámides de Teotihuacán, aproximadamente.

"Tener conciencia de que no es un juego, que tengas responsabilidad para ti, tu cuerpo es tu templo y debes cuidarlo. Ir hidratado, descansado, con una alimentación ligera antes de correr y previamente un historial médico conocible que esté sano. Llevar un buen calzado, buena ropa y buena actitud", señaló.

"Mentalizados en que el cuerpo va a comenzar a doler, pero confiando en tu entrenamiento. Conocer la ruta, conocer el tipo de suelo, porque todo eso ayuda a tener un control de la carrera. Saber dosificarse, no quemarte al principio de la carrera y que no gane la emoción al pasar en zonas de porras, las porras ayudan a aumentar el ánimo pero no nos dan kilómetros", agregó.

Te puede interesar: Carmen Romero, experta en longevidad: “Hay tres edades que pueden marcar cómo vas a envejecer: 44, 60 y 78 años”